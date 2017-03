'La bella y la bestia' impone récord de taquilla en su estreno

'La bella y la bestia' rompió récords de taquilla en su fin de semana de estreno al sumar 357 millones en todo el mundo, según cifras de la industria divulgadas el lunes.



La adaptación cinematográfica del clásico de Disney usando actores reales Emma Watson ('Harry Potter') como Bella, y Dan Stevens ('Downton Abbey') como la bestia recaudó 175,7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 182,3 millones en otros 44 países.

(Además: 'La bella y la bestia', bajo el feminismo de Emma Watson)



Es el mejor estreno para una película clasificada para todo público. Superó los 166 millones (en EEUU y Canadá) que 'Batman v Superman: El origen de la justicia' recaudó el año pasado en su estreno, al igual que la taquillera 'Iron Man 3'.



'La bella y la bestia' se convirtió además en el sexto mayor estreno doméstico de todos los tiempos, una lista que lidera el Episodio VII de 'La guerra de las galaxias'.



El sitio de cine Fandango reportó que la película agotó 1.000 funciones en grandes y pequeñas ciudades del país, algo más común para producciones sobre superhéroes que sobre temas orientados a la familia.



La cinta, realizada con un presupuesto de 300 millones para producción y mercadeo, es el más reciente producto de la lucrativa línea de adaptaciones de Disney a sus clásicos animados con actores reales, que ya le ha rendido 4.000 millones de dólares en el mundo.



(Vea el trailer de la película aquí)

Destrona además a 'Kong: Isla Calavera', que el fin de semana recaudó 27,8 millones de dólares, menos de la mitad que en su fin de semana de estreno, y 109 millones desde su estreno hace diez días.



'Logan', en la que Hugh Jackman viste por última vez las ropas de Wolverine para cuidar a una niña con garras como él (Dafne Keen), quedó tercera con 17,8 millones de dólares de ingresos (184,3 millones desde que se estrenó hace tres semanas).



En cuarto lugar se ubicó la película de terror 'Get Out', que narra el encuentro de un joven negro (Daniel Kaluuya) y la familia de su novia blanca (Allison Williams) con 13,4 millones de dólares.



'The Shack', drama de Stuart Hazeldine, con Sam Worthington y Octavia Spencer, es quinta e ingresó 6 millones de dólares.



AFP