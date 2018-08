En Absentia sobrevivir se paga muy caro

La actriz canadiense Stana Katic ha cambiado radicalmente ese gesto de seguridad y convencimiento que revelaba en cada episodio de 'Castle' (la serie que la hizo famosa en todo el mundo). Tras ocho temporadas como la imparable y hasta divertida detective Kate Beckett que resolvía crímenes junto aun escritor, ahora su rostro revela confusión, dolor y miedo.



Eso se nota en 'Absentia', la nueva aventura televisiva que protagoniza. Una trama de suspenso y drama que ls la razón de ese cambio en su registro actoral. Ahora ella se convierte en Emily Byrne, una agente del FBI que es secuestrada durante el curso de una investigación, se le declara oficialmente muerta, pero seis años después reaparece.

Esa situación configura un panorama desolador para esta mujer que, no solo tiene que tratar de recomponer un círculo familiar destruido por su ausencia, sino que afronta traumas por su plagio y se ve envuelta en un nuevo escenario de extraños asesinatos. Absentia estrenó recientemente su primera temporada en el canal denTV paga AXN, los lunes, a las 9 p.m.



"Estaba buscando algo que fuera realmente retador y novedoso y ella ( Emily) era interesante porque tiene esa naturaleza del antihéroe y es esa protagonista que encaja en esa delgada línea que hay entre lo bueno y lo inmoral. Realmente era un camino muy interesante para recorrer", cuenta Stana Katic en una entrevista con EL TIEMPO.



Absentia consigue jugar a dos bandas con un conflicto cotidiano por una ausencia forzada y a la vez demuestra que la aparente tranquilidad de un lugar siempre escode algo raro, algo malvado.



"Creo que la serie responde a ese principio del thriller psicológico de mantener a la audiencia al borde de su silla todo el tiempo. Cuando crees que tienes la respuesta a lo que le pasó a Emily, pronto descubres que estás equivocado", dice Katic que también se desempeña como productora ejecutiva de esta apuesta televisiva.



"Mi personaje es mucho más que una sobreviviente y el mundo a su alrededor prefiera haberse extinguido, lo que quiero decir, es que todos han conseguido una nueva vida y una nueva realidad a, hasta que ella reaparece para desordenarlo todo y muchos secretos que han sido olvidados o enterrados comienzan a salir a la luz", adelanta.



La serie ofrece una oscuridad emocional y una extraña textura visual en la que se siente una rara sensación de intranquilidad. Katic no solo lucha por re acomodarse a ese mundo que estaba acostumbrado a su ausencia, sino que emprende un par de batallas mas para redescubrir quien papel juega en este intenso rompecabezas de traumas, violencia y un poco de redención.



"Creo que hay fuentes de inspiración en algunos elementos de la historia de Alicia en el,país de las maravillas (...) hay un poco también del ambiente raro que se vio en la película Seven: los siete pecados capitales, pues todo se configura en algo inusual o en una circunstancias fuera de los común", recalca la actriz de 40 años que, precisamente, se reencontrará con su personaje el,próximo año, ya que la serie consiguió luz verde para un segunda temporada. "Emily también está llena de misterios que no se han resuelto aún y que se deben explorar", finaliza la protagonista.