‘El discípulo’ una cinta con el estilo polémico de Kirill Serebrenniko

Hay un ambiente enrarecido alrededor de la detención del director de cine y teatro Kirill Serebrennikov. El pasado 22 de agosto, el realizador se encontraba en San Petersburgo en pleno rodaje de la que será su próxima película cuando agentes de la policía rusos se lo llevaron: está acusado de un fraude estatal por más de 970.000 euros. Pero hay rumores de que las causas de su apresamiento son otras.

Serebrennikov ha sido una piedra en el zapato en el ámbito cultural ruso: crítico con el gobierno de Vladimir Putin, ha participado en varias protestas en su contra, además de emitir fuertes acusaciones de que la Iglesia ortodoxa y la religión son manipuladoras y alienantes. Una muestra de su lenguaje crítico, sin autocensura, es ‘El discípulo’, su más reciente producción, que acaba de estrenarse en Colombia.



Mientras las voces de protesta se levantan en el mundo de las artes para presionar la liberación del realizador y guionista, de 47 años de edad, Serebrennikov permanece en casa por cárcel. Ya ha comparecido una vez ante el juez en Moscú para explicar lo sucedido con el presupuesto oficial que le asignó el Gobierno ruso a su proyecto teatral Plataforma, entre el 2011 y el 2014.



Meses antes de su detención, y durante su aplaudida participación en el pasado Festival de Cannes con El discípulo, Kirill Serebrennikov respondió sin tapujos algunas preguntas, a las que tuvo acceso EL TIEMPO, acerca de la polémica que ha generado su cinta, basada en una obra teatral escrita por su amigo y coequipero, el dramaturgo alemán Marius von Mayenburg (‘El feo’).



En ‘El discípulo’, Veniamin, un estudiante de secundaria guapo e inteligente, usa los principios religiosos para manipular a quienes lo rodean y superar el miedo que le provoca el despertar sexual. “Más que miedo es su frustración. Siempre, el lado oscuro del inconsciente logra que encuentres maneras de sobrevivir a tus frustraciones, y el protagonista las ha encontrado en la religión. Él descubre que el fanatismo empodera y nadie se atreve a oponerse, excepto una profesora que es atea.



¿Por qué sus películas abordan tan intensamente el tema religioso?



En Rusia, la religión está en todas partes, así como en Estados Unidos: los predicadores han tomado el control de la televisión. La religión se ha convertido en una segunda ideología oficial y controla la mente de todo el mundo. Es un dogma confuso, que difunde el oscurantismo. Los rusos prefieren tener un líder a quien seguir, en vez de pensar por ellos mismos. Aunque la Iglesia está separada del Estado, las creencias ortodoxas influyen en todos los niveles de la sociedad: el ejército, las instituciones, la cultura y, especialmente, la educación. Dicta qué es bueno o malo y sigue la ideología oficial.



¿Ve la religión como un tipo de adicción?



Practico el budismo, que no es una religión. No es sobre creer en Dios, sino que reflexiona acerca de tu conexión con los seres humanos y el mundo. El budismo tiene los pies en la tierra. Estoy en contra de todas las formas de oscurantismo, en contra de aquellos que te dicen qué pensar. Me hago muchas preguntas sobre el mundo, el universo, las personas a mi alrededor. Y la religión te da esas respuestas. El arte consiste en hacerse las preguntas.



Nunca especifica dónde transcurre la historia...



Es en Kaliningrado, que antes de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Königsberg. Era una ciudad alemana, hasta que la tomaron los rusos. Allí nació y están los restos del filósofo Immanuel Kant. Ahora, el lugar es un enclave en Europa, entre Polonia y Lituania; diría, un pueblo extraño que tiene marcas del pasado, que se revelan como una especie de manuscrito.



En el filme usa secuencias largas y contemplativas...



¡Eso es porque soy perezoso! No me molesto en hacer plano y contraplano. Prefiero ensayar una escena por tres días y de esta manera, cuando rodamos, solo necesitamos dos o tres tomas y queda lista.



Cuéntenos sobre la obra de teatro original de Marius von Mayenburg.



Él me contó que la escribió después de leer la Biblia y descubrir algunas frases muy extrañas, violentas, que tenían un inesperado doble sentido. Sintió que, fuera de contexto, esas frases podrían describir lo opuesto al amor y la fraternidad. Entonces decidió hacer una lista con esos segmentos ambiguos. Y así nació el texto teatral, basado en la idea de que era muy fácil cambiar el significado de las Escrituras.



A través de Veniamin, en la película se cita el texto original de la frase...



Así sucede tanto en la obra como en la película. El público debe saber que esas frases son auténticas y no vienen de mi imaginación. Las catalogué todas. Sin embargo, cambié algunos elementos para hacer la adaptación. En teatro, el rector del colegio es un hombre, en Rusia usualmente son mujeres. El cura católico se convirtió en uno ortodoxo, y también fortalecí su rol. Los textos que él cita salieron de oscuros libros ortodoxos que existen. Y añadí música. Mi parte favorita es la del tercer acto, que fue compuesta por la agrupación eslovena Laibach, una banda que se puede encontrar en Shazam, pero que está prohibida en la radio rusa. Y la razón de la censura es que es vista como agresiva y puede llevar a malos pensamientos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO*

* Entrevista cedida por Cine Colombia