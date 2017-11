Kevin Spacey responde a acusaciones sobre abuso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey pretende someterse a un tratamiento no especificado tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada que obligaron a suspender la producción de la serie de Netflix "House of Cards", indicaron sus representantes.



"Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento", dijeron sus representantes en un comunicado el miércoles por la noche.



No se dieron detalles sobre la naturaleza del tratamiento, y un correo electrónico de Reuters solicitando más información no fue respondido.



Durante el fin de semana, el actor ganador del Oscar pidió disculpas a su colega Anthony Rapp, que acusó a la estrella de Hollywood de intentar seducirlo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años. Como parte de su disculpa, Spacey anunció también que es homosexual, pero irritó a gran parte de la comunidad LGBT y otros sectores de la sociedad, que interpretaron su anuncio como un intento de desviar la atención de las revelaciones de Rapp.



El servicio de emisión de video online Netflix aseguró estar "profundamente preocupado" por las acusaciones de Rapp y anunció la suspensión de la producción de la sexta temporada de la premiada serie "House of Cards", en la que Spacey interpreta al presidente de Estados Unidos Frank Underwood.



"Consideramos que la búsqueda de tratamiento por parte de Kevin es un paso positivo. Seguimos con este paréntesis para evaluar cómo avanzamos en lo referente a la producción y no tenemos nada más que añadir por el momento", dijeron Netflix y la productora Media Rights Capital en un comunicado.



Esta declaración se hizo pública tras dos nuevas acusaciones por acoso conocidas esta semana por parte del actor mexicano Roberto Cavazos, que trabajó en un teatro de Londres donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, y del director estadounidense Tony Montana.



Por su parte, la policía británica anunció que estaba investigando la acusación de agresión sexual cometida en 2008 en el sur de Londres por el actor.