Kate del Castillo incursiona en el drama político con ‘Ingobernable’

La actriz mexicana Kate del Castillo está sentada frente a un público que llegó a escuchar su opinión acerca del papel de las mujeres en la televisión.



Lejos de sus problemas legales por su cercanía con el narcotraficante Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán tras la idea de hacer una película de él y su implicación en una entrevista que le hizo el actor Sean Penn, a Castillo se la ve tranquila con el nuevo aire que le dio protagonizar ‘Ingobernable’.



“Soy una mujer fuerte, pero bajo esa idea de seductora o voluptuosa”, comentó, en un panel organizado por Netflix, en Nueva York, haciendo referencia a su nueva serie, que se estrena este viernes por esa plataforma de contenidos de TV y cine para internet.

En Ingobernable interpreta a Emilia Urquiza, la primera dama de México, quien tiene una conciencia clara frente a los problemas de su país, pero enfrenta una situación personal que la lleva a tener que cambiar radicalmente de planes y enfrentarse sola a un mundo complejo y peligroso. La actriz habló con EL TIEMPO de su experiencia en este drama con visos de ‘thriller’, en el que también actúa el colombiano Diego Cadavid.



¿Es un giro total frente a lo que ha hecho antes?



Sí. He tenido unos personajes muy bonitos y otros no tan fuertes, pero de esos contrastes es que vivimos como intérpretes. ‘Ingobernable’ no tiene nada que ver con drogas ni es una narcoserie o una narcotelenovela, de lo que estamos tan saturados (...) Nada más los mexicanos y los colombianos sabemos de qué estamos hablando (bromea). (Lea también: Crecemos por el contenido original: líder de Netflix)



¿Emilia es una heroína?



No, representa a esas mujeres que afrontan cosas muy duras pero salen avantes (...) Eso no es otra cosa que lo que nos pasa a las mujeres toda la vida: tenemos que luchar el doble que los hombres para tener oportunidades o que alguien nos escuche, pero ese cambio en la serie se ve ‘padrísimo’ (buenísimo).



La serie critica el poder, ¿siente que puede crear conciencia para cambiarlo?



Totalmente, sí lo podemos hacer, pero no solo a través de la serie, sino a partir del trabajo de cada uno, y, en general, unidos como latinoamericanos. Cuando grabé ‘La reina del sur’, en Colombia vi un país hermoso y pensé que sí se puede trabajar para transformar las cosas.



Uno puede pensar que cree en los políticos...



Creo que muchos llegan a cambiar las cosas, pero siempre algo los corrompe.



Pero, en su papel, usted asume una posición fuerte, ¿no le gustaría entrar en el mundo de la política?



Sabes que no me gusta la política. Una vez me ofrecieron que fuera gobernadora del estado de México –porque, como digo las cosas como son, tengo muchos seguidores–, pero creo que ayudo más desde donde estoy. Además, ni tengo ganas de corromperme ni de que vayan a matar a mi familia o me amenacen.



Esta no ha sido una temporada fácil para usted, ¿qué viene para el futuro?



Me voy a enfocar en muchas cosas que dejé de hacer por estar enfocada en mis problemas legales. La verdad, lo que espero es que todo esté más tranquilo de aquí en adelante. (Vea también: Las series más caras de la historia, según 'Time')

¿Cuándo se puede ver?

La serie ‘Ingobernable’ estará disponible desde este viernes por la plataforma de contenidos de cine y televisión Netflix.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento

Nueva York*

* Por invitación de Netflix