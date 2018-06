'Jurassic World': 25 años sintiendo pasos de gigantes

Steven Spielberg hizo realidad una curiosidad que había tenido el hombre a lo largo de su historia: lo que se siente caminar con dinosaurios. Bueno, al menos lo llevó a cabo en la ficción cinematográfica. 'Jurassic Park' (1993) demostró que estas colosales criaturas prehistóricas podrían convertirse en seres divertidos, claro está, mientras no se salieran de control.



Aunque el chispazo original fue del escritor Michael Crichton, autor del libro homónimo que inspiró la película de 1993, Spielberg transformó las letras en una épica aventura en la gran pantalla, que se convirtió en un taquillazo al superar los mil millones de dólares en los cines del mundo, una cifra monumental para esa época.

“Lo que siempre me gustó de los libros de Michael Crichton es que, además de que te hacían disfrutar de una gran aventura, te dejaban pensando sobre las repercusiones morales de los avances de la ciencia. Ya no estamos hablando de ciencia y ficción; la realidad de estos avances le brinda a la audiencia una empatía inmediata”, cuenta el realizador español Juan Antonio Bayona, que está a cargo de la nueva entrega de la franquicia, que se titula 'Jurassic World: el reino caído' y que acaba de estrenarse en el país.

'Jurassic Park', la que empezó esta fiebre por los dinosaurios en el cine, acaba de cumplir 25 años de haber llegado a los teatros (el 11 de junio, exactamente). La cinta no solamente inauguró una de las franquicias más rentables y ganó tres premios Óscar (sonido, edición de sonido y efectos especiales), sino que representó un momento tormentoso para la vida laboral de su director, pues Spielberg alternó su rodaje con el de la multipremiada 'La lista de Schindler'.



“Me generó una enorme cantidad de resentimiento y enojo porque tenía que pasar del peso emocional de 'La lista de Schindler' a los dinosaurios persiguiendo 'jeeps'. Lo único que pude expresar fue lo enfadado que me sentía en ese momento. Sin embargo, me sentí agradecido más tarde, pero cuando lo enfrenté fue una enorme carga”, comentó en su momento el realizador estadounidense en una entrevista con el medio especializado 'Entertainment Weekly'.



Tras la buena recepción que tuvo esta primera historia sobre un parque jurásico, ubicado en una isla cerca de Costa Rica y cimentado a partir de dinosaurios clonados, se produjeron dos películas más: 'The Lost World: Jurassic Park', de 1997, y 'Jurassic Park III', en el 2001, que obtuvieron comportamientos discretos en taquilla, pero nada comparable con su predecesora.

La nueva era

Catorce años después, la franquicia se reactivó con otro comienzo y protagonistas: Chris Pratt y Bryce Dallas Howard encabezaron el reparto de 'Jurassic World', que en el 2015 hizo vibrar de nuevo a los amantes de estas criaturas que dejaron en entradas la nada despreciable suma de 1.670 millones de dólares.



Con semejante atractivo económico, los productores se metieron de cabeza en la película que acaba de estrenarse, responsabilidad de J. A. Bayona, el realizador ibérico que firma abreviado desde su debut en Hollywood, en el 2012 con 'Lo imposible'.

“Como mucha gente de mi generación, me quedé con una sensación de asombro cuando vi 'Jurassic Park'. Hay algo que te atrapa cuando ves criaturas que habitaron nuestro planeta hace millones de años, y el concepto de traerlos de vuelta de la extinción es fascinante. La idea de una saga es tan divertida como genial. La primera vez que vi al 'Brachiosaurus' en pantalla supe que todo era posible”, explicó el realizador español.



La recepción de la nueva película ha sido tibia. “Lo mejor de esta historia es, precisamente, su director que toma un guion mediocre y saca a relucir lo mejor de él”, escribió en su crítica 'USA Today'.



En contraste, A. O. Scott, de 'The New York Times', señaló que “la película hace un guiño al estilo posapocalíptico de 'El planeta de los simios' sumado a un intento de ser pícara, sin lograrlo”.

