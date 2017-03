'Me atraen personajes de gente que no entiendo': Juliette Lewis

Pasadena (California EE. UU.) *. Cuando no está exorcizando sus demonios en un escenario al ritmo del rock, Juliette Lewis se dedica a investigar asesinatos, arropada en el papel de Andrea Cornell, una detective rígida, implacable y calculadora, en la serie Secretos y mentiras.

“Voy a meterme debajo de tu piel y te va a gustar”, bromeó la actriz, en una entrevista en la que participó EL TIEMPO, acerca de la naturaleza de un personaje que mostró en el 2015 en el estreno de esa producción y que regresará el próximo 7 de abril, por el canal de TV paga AXN, los viernes a las 8 p. m.



Cuando la serie se presentó por primera vez, Lewis mostró a una mujer excesivamente entregada a su trabajo y que se dedicaba a respirarle en la nuca a su principal sospechoso de la muerte de un niño.



La serie afianzó una nueva ruta en su carrera, antes dominada por personajes rebeldes, violentos e incluso un poco desequilibrados.



“En esta nueva etapa, Cornell tendrá la oportunidad de mostrar un poco más de su personalidad, y quizá se descubra qué es lo que la hace estar tan desconectada de otras personas”, explicó la actriz estadounidense.



“Para mí fue un verdadero placer entrar en esa dinámica de búsqueda acerca de lo que le pasa en su vida y en ese mundo tan cerrado en el que se mueve”, recalca Lewis, quien sonríe ante el hecho de tener otra vez un panorama criminal para obsesionarse.

El nuevo caso

En la nueva temporada de Secretos y mentiras, Eric Warner (interpretado por Michael Ealy) es el heredero de una empresa familiar que termina implicado en la muerte de su esposa (Jordana Brewster), lo que lleva a una compleja intriga de poder y traición, en la que estará la detective tratando de desenredar el conflicto.



Aunque ya no es tan sorpresivo encontrarse con Juliette Lewis en un papel más maduro, no deja de llamar la atención que decidiera retomar el rol de Andrea Cornell.



“Me gusta explorar a mis personajes en un ciclo de tiempo más amplio (refiriéndose a la dinámica de episodios en TV). A eso hay que agregar que se trata de una mujer totalmente diferente a lo que he trabajado antes (…). Me atraen personajes de gente que no entiendo y que no se comportan como lo haría yo”, dice la actriz.



Agrega que, a su vez, reconoce un insólito respeto por la autoridad, en contraste con lo que mostró en filmes como Cabo de miedo, Asesinos por naturaleza o Días extraños.



“¡Oh, mi pequeño y desagradable yo que a veces exclama: ‘chica, has visto el lado oscuro’! (…). Mentira, estoy bromeando”, comenta ante la idea de estar del otro lado del conflicto, del lado de la autoridad, y en el que, como esta investigadora, tiene que enfrentar lo peor de las personas.





* Por invitación de AXN



Andrés Hoyos Vargas

Cultura y Entretenimiento