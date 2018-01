‘ ‘Six’ es una de las mayores alegrías de mi carrera’: Juan Pablo Raba

El actor Juan Pablo Raba es, tal vez, uno de los colombianos que más se destaca hoy en el cine y la televisión de Hollywood. Raba, quien participó en la exitosa serie de Netflix ‘Narcos’ y en la serie de Marvel ‘Agents of S. H. I. E. L. D.’, acaba de terminar la segunda temporada de ‘Six’, la serie de History Channel sobre un grupo especial de la Marina de Estados Unidos que combate el terrorismo en Irak y Afganistán y en la que interpreta a Ricky ‘Buddha’ Ortiz. El actor habló con EL TIEMPO sobre su papel en esta producción, sus nuevas películas al lado de Jennifer Garner y Juana Acosta, y sus otros proyectos.

¿Qué lo llevó a aceptar el papel en ‘Six’?



Escoger proyectos es siempre una lotería. En principio, más que la temática de ‘Six’ me llamó la atención el grupo de personas que estaban tras el proyecto. Bill Broyles,escritor de ‘Apollo 13’ y ‘El náufrago’. Su hijo David, que es veterano de guerra. Bruce Mckenna, escritor en ‘The Pacific’ y ‘Band of brothers’. Alfredo Barrios, creador de ‘Burn notice’. Directores como Lesli Linka Glatter, Kimberly Peirce y Richard Graves. Sabía que con esta gente atrás podría hablar más sobre la humanidad de estos soldados y no simplemente de sus enormes capacidades como guerreros y la intensidad de su entrenamiento. Que me darían la oportunidad de crear un personaje complejo y multidimensional. Y así fue.



¿Cómo fue la selección para integrar el elenco?



Estaba en Los Ángeles filmando un capítulo de ‘Agents of S. H. I. E. L. D.’ y mi agente me dijo que si, en vez de regresar a casa, podía quedarme y presentar una audición para ellos. En principio sería para un solo episodio, ya que ‘Buddha’ moría. Hice mi casting y a la semana me llamaron para hacer un ‘call back’. Y a la siguiente me llamaron otra vez y volví a hacer una audición. Al terminar me preguntaron si estaría dispuesto a pasar por un entrenamiento físico muy específico para el papel. Dije que por supuesto. Al día siguiente me ofrecieron el papel, con la gran noticia de que los escritores querían desarrollar más la historia de mi personaje y su familia y habían decidido volverlo uno de los protagonistas. Ha sido una de las mayores alegrías de mi carrera.



Es curioso que muchos latinos deban interpretar papeles de mexicanos. ¿No es una forma de mantener el estereotipo del latino?



Fue algo que discutí con los escritores. Yo quería que fuera de origen colombiano. ‘Buddha’ no es mexicano, lo es de origen. Tras pensarlo muy bien me dieron un argumento muy potente. Con todo lo que ha pasado y está pasando en Estados Unidos con el tema de la inmigración, el muro, etc., tener a un personaje de origen mexicano como un soldado élite del comando más laureado y preparado de los Navy Seals es realmente una respuesta contundente y una afirmación del lugar que ocupan los latinos en este país. He recibido muchísimos mensajes de soldados de origen latino agradeciendo que podamos, a través del personaje, hablar de todos ellos. ‘Buddha’ es uno más del equipo, el más antiguo, y en ningún momento su raza u origen son tratados de forma despectiva. Esa ha de ser nuestra lucha como realizadores y artistas latinos, apostarle a la empatía.



¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar a ‘Buddha’ Ortiz?



La parte física siempre ha sido un gran reto en este proyecto. Para la primera temporada nos hicieron pasar por un entrenamiento muy fuerte con el que nos prepararon física y mentalmente. Los asesores técnicos nos hacen usar todo el equipo de verdad, chalecos antibalas, cascos balísticos y armas reales para que nos movamos como lo hacen ellos. Este equipo pesa unos 30 kg, y estar con él encima 12 o 14 horas al día es agotador. En la parte interpretativa, el reto siempre ha estado en hacer un personaje real, que creas que puede ser un esposo y un padre adorado y que también pueda ser un guerrero excepcional e incluso despiadado si fuera necesario.



¿Se había enfrentado antes a un papel similar?



Nunca había interpretado un personaje con este nivel de exigencia física. En la parte humana, todos los personajes tienen cosas parecidas, pero las circunstancias hacen que seamos extremadamente diferentes y complejos. Ahora bien, no creo nunca haber representado a alguien que no se rinda. Ese es ‘Buddha’. Nunca se rendiría.



¿Esta interpretación significa su consolidación como actor internacional?



No creo. Cada trabajo, cada papel es solo un peldaño más en una escalera. Algunos peldaños son más grandes que otros y te hacen avanzar más rápido, pero todos tienen el mismo objetivo: seguir trabajando y aprendiendo.



¿Su papel en ‘Agents of S. H. I. E. L. D.’ ayudó a catapultar su carrera?



Lo mejor de ese personaje fue que se lograron cosas muy bonitas. Joey resultó ser el primer personaje abiertamente homosexual del universo Marvel. Aunque estaba pensado como un personaje anglo, al escogerme decidieron hacerlo de origen latino, más concretamente, colombiano. Además, el personaje de YoYo, interpretado por la mexicana Natalia Córdova, entró a la serie, y es uno del elenco principal que para siempre quedará como de origen colombiano.



¿Alguna oferta de cine en Hollywood?



Estoy filmando en este momento un ‘thriller’ de acción junto con Jennifer Garner. La película se llama ‘Peppermint’ y es dirigida por el Francés Pierre Morel, director de ‘Taken’. Este año se estrena ‘Entebbe’, dirigida por José Padilla con Rosamund Pike y Daniel Brühl. En esta tengo una pequeña participación. El filme independiente ‘Vandal’ en el que también participé. Y un proyecto que marcó el 2017 para mí por muchas razones: ‘Imprisoned’. Dirigida por Paul Kampf, es una historia sencilla y maravillosa. Tuve el inmenso privilegio de protagonizarla junto con mi adorada Juana Acosta y uno de mis ídolos, Lawrence Fishburne. También pude compartir set con Edward James Olmos. Esta película la filmamos en Puerto Rico, y tras el desastre que azotó esta maravillosa isla, los planes con esta cinta incluyen muchas donaciones para ayudar en lo que podamos a su gente.



El medioambiente es un tema que le interesa, ¿qué opina del rumbo que ha tomado el gobierno de EE. UU. en este asunto?



Puede ser desastroso para el planeta. Estamos cerca del punto de no retorno. Es insólito que no estemos todos yendo en la misma dirección. La conservación, las energías renovables. La protección de especies y territorios. Cuando el único interés es el dinero, el planeta sufre.



¿Qué barreras tiene el latino en la TV de EE. UU.?



Las cosas están cambiando, pero aún hay ciertos estereotipos que hay que derribar. Faltan muchos papeles aún para latinos. Hay que fomentar no solo la inclusión, sino la asimilación cultural. Así, los artistas latinos tendrán acceso a roles principales que se alejen de los modelos de Hollywood. Para esto es importante estar muy preparados a fin de que esas barreras desaparezcan y nunca sirvan de excusas.



ORLANDO RESTREPO

Editor de EL TIEMPO

orlres@eltiempo.com