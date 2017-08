‘ ‘Six’ ha sido lo más duro que he hecho en mi vida’: Juan Pablo Raba

El actor colombiano Juan Pablo Raba tuvo que trotar con más de 30 kilos al hombro, aguantó un entrenamiento militar intenso en San Diego (Estados Unidos) y pasó más de 16 horas rodando escenas corriendo entre una zona selvática y saltando de un helicóptero.

Así fue la rutina que asumió al ser parte de la serie Six: Escuadrón antiterrorista, que se estrena este sábado a las 11 p. m. por el canal de TV paga History.



“Fue de los más duro que he hecho en mi vida (…) No nos trataban como actores sino como soldados, y esa era la única manera de lograr la veracidad dentro de la serie”, recuerda Raba, quien interpreta a Ricky ‘Buddha’ Ortiz, que forma parte del Team Six: Navy Seals, un grupo de élite militar que debe eliminar a un líder terrorista.

Sin embargo, todo se complica cuando descubren que un ciudadano estadounidense trabaja para el bando enemigo.



Ese es solo el conflicto que detona la trama de la serie, ya que después el exlíder de esa misión es secuestrado en Nigeria por la organización terrorista Boko Haram, mientras cuida una escuela de niñas de escasos recursos, lo que hace que sus antiguos compañeros se reencuentren para tratar de salvarlo.



“Todos los soldados en el mundo tienen que enfrentar cuestionamientos de tipo moral y en algunos países se suma el tema de la religiosidad, pero creo que lo que hace interesante a esta serie es que nos vamos a meter con esos conflictos profundos –claro, hay acción– y mostraremos que el soldado no es el poseedor absoluto de la verdad (…) Los cuestionaremos y vamos a ver cómo los errores les pesan, pero a la vez los humanizan”, reflexiona.



Ante la cámara, Raba se enfrenta al peligro de la guerra y a tener en equilibrio a su propia familia.



“Actuar en Six: Escuadrón antiterrorista me hizo sentir una hermandad que no había sentido en otros proyectos, fue algo brutal en todos los sentidos”, dice.



En esta producción aparece junto a Walter Goggins (Los ocho más odiados, Vice-Principals), Barry Sloane (Revenge), Dominic Adams (Devious Maids) y Brianne Davis (Jarhead).



Desde que apareció en la serie Narcos y como mutante poderoso en Marvels: Agent of Shield, Juan Pablo Raba ha ido configurando una carrera que él mismo denomina como por fuera de estereotipos.



“Claro, he pasado de ser un traficante de drogas a un superhéroe y luego un soldado de élite, pero siento que estoy dejando en alto el nombre de mi país y de los hispanos en Estados Unidos, al tratar de hacer entender a la audiencia de ese país que no somos un solo tipo de latino, sino una gran variedad en nuestra idiosincrasia”, opina el actor.



En su opinión, reconoce que hay que romper ciertas modas o tendencias en televisión y buscar otras historias. “Por ejemplo, quisiera que se hicieran más producciones sobre políticos corruptos”, agrega.



“Con esta experiencia en Six: Escuadrón antiterrorista siento ahora un respeto especial por los soldados que hacen cosas extraordinarias y sufren. Los admiro porque son de esas personas capaces de pasar sus propios límites”, dice Raba, nacido en Bogotá en 1977.

¿Dónde y cuándo?

‘Six: Escuadrón antiterrorista’ se emite desde hoy y durante ocho sábados por el canal de televisión paga History Channel, a las 11 p. m.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento