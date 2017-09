‘Matacho es una mujer atrapada en el conflicto’

Rosalba Velasco presenció el asesinato de su esposo. Es 1948 y la violencia partidista despunta en sangrientas masacres en los campos tolimenses. Testigo del crimen que dejó a varios campesinos liberales muertos, transforma su dolor en ira. La mujer deja a su familia y se interna en el monte, armada, en busca de venganza. Así nació la leyenda de una mujer bandolera en Colombia: la sargento Matacho.

“Matacho es la historia de una mujer que se encuentra atrapada en el conflicto. Las mujeres tienen otro tipo de papel en la guerra, pero ella termina tomándose las armas no porque quiera, sino porque siente que le toca. Esa ha sido la historia de mucha gente en nuestro país”, explica el actor Juan Pablo Barragán, quien junto con Fabiana Medina, Marlon Moreno, Damián Alcázar y Juan Pablo Franco, encabeza el elenco de la película ‘La sargento Matacho’ que se estrena este jueves en cine.



La producción, del director y guionista caleño William González, se enfoca, sobre todo, en las consecuencias mentales que deja la violencia y en sus formas de canalizarlas.



“Los personajes de la película son la muestra de cómo llegamos a odiar al otro, incluso, siendo nuestro vecino. De odiar la diferencia. Cero tolerancia, si no estaban contigo, estaban en tu contra”, agrega Barragán, quien interpreta al capitán Desquite. En la vida real, este se llamaba William Ángel Aranguren, un reconocido bandolero que operó en el norte del Tolima.



“Cuando hice la investigación para mi personaje, sufrí mucho viendo todas las atrocidades que se cometieron en aquella época. Se exterminaba a familias completas, independientemente de su filiación política”, dice.



La película llega a las salas, precedida de 14 premios entre los que se destacan el de mejor película y actuación, para Fabiana Medina, en el High Peak Independent Film Festival en el Reino Unido.



Barragán acaba de regresar de Bolivia de rodar su décima película, ‘Anomalía’, y a finales de octubre presentará su tercer álbum de ‘hip hop’ junto con el rapero colombiano Yoky Barrios, que se titula ‘Obra negra’. También está a punto de iniciar su participación, como el abogado Marcos Tibatá, en la segunda temporada de la exitosa serie de TV ‘La ley del corazón’.



“A uno le meten en la cabeza que no puede o no sirve porque no cumple con ciertos estándares: que si tiene la nariz chueca, es bajito o de origen humilde, no lo va a lograr. Todo es mentira, porque la educación es algo que nadie le puede arrebatar a una persona. El conocimiento es gratis. La única labor es hacer bien las cosas”, agrega el bogotano, de 36 años.

‘Matacho’ busca generar espacios de reflexión

A la par del estreno en salas, ‘La sargento Matacho’ llega acompañada de una campaña pedagógica en colegios, escuelas y espacios comunitarios, que se titula ‘Reflexionando con Matacho: sembramos un nuevo país’.



La idea es que se generen espacios de diálogo y aportes ciudadanos, a partir de la visualización de la película. Después, como acto simbólico, se siembra un papel semilla para que brote un árbol bonsái. Si está interesado en formar parte de esta actividad, puede escribir al correo gerencia@fundacionenic.com.



