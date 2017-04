Hollywood va a la guerra / Séptimo arte

Leamos las palabras de Guillermo del Toro en el documental ‘Five Came Back’ (2017): “La idea del cine de propaganda es propagar, diseminar ideas. Cada uno de los cinco hombres de quienes hablamos lo trataron de forma diferente. John Ford lo abordó en una escala mítica, épica. John Huston lo trató casi como una aventura, Wyler y Stevens lo trataron de un modo increíblemente humano. Y sus experiencias son diferentes de las de Capra, que lo trató de un modo conceptual de resolución de problemas. Cuando llega la enormidad de la Segunda Guerra Mundial se entrega a un solo sentimiento: ¿por qué peleamos?”.

Los cinco hombres a los que Del Toro se refiere son directores icónicos del cine clásico de Hollywood: John Ford, John Huston, Frank Capra, William Wyler y George Stevens. Y 'Five Came Back' es un documental en tres partes –estrenado el 31 de marzo a través de la plataforma Netflix y simultáneamente en salas de cine de Nueva York y Los Ángeles– que describe su participación al servicio de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la guerra, haciendo lo que mejor sabían hacer: películas.



‘Five Came Back’ primero fue un ‘best seller’ de Mark Harris, publicado en 2014, y ahora es llevado a la pantalla bajo la dirección de Laurent Bouzereau, un documentalista que ha hecho del cine su tema. Se trata de un extraordinario recuento –narrado por Meryl Streep– de la contribución activa de estos creadores en la realización de documentales y películas de propaganda que alertaran de la amenaza que el nazismo representaba para el mundo. El resultado es una serie de filmes que van más allá de la curiosidad cinéfila, para convertirse en parte fundamental de la filmografía de cada uno.



El documental le otorga un “padrino” a cada uno de los directores, que va a encargarse de contarnos cómo fue su vinculación a la guerra. De Wyler sabremos por el testimonio de Steven Spielberg; de Capra, por Guillermo del Toro; de Ford, por Paul Greengrass; de Huston, por Francis Coppola, y de Stevens, por Lawrence Kasdan. Es notable el conocimiento que cada uno tiene de la historia de sus colegas y el respeto que su trayectoria les merece. ‘Five Came Back’ se convierte a través de sus voces en toda una lección de cine. A partir de ahora, por ejemplo, habrá que mirar con otros ojos a George Stevens. Tan importante como lo que se nos relata respecto a la elaboración de esas películas (toda una revelación para mí) es lo que ocurrió con ellos y sus carreras tras volver a la vida civil. Nadie es el mismo tras vivir la experiencia de una guerra, y esos cinco hombres lo experimentaron por sí mismos: su cine posterior –más amargo– es reflejo de una vivencia que los marcó para siempre.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ A.

Especial para EL TIEMPO