'El show de las estrellas' ahora canta por RCN

“Estoy listo y mirando para adelante, como siempre”, dice Jorge Barón, quien no es de las personas que se dejan vencer: “Salimos del Canal Uno y los amigos de RCN nos invitaron para presentar ‘El show de las estrellas’ en su casa”, agrega, vía telefónica, con su voz fuerte de locutor, cultivada en la radio de su natal Ibagué.



El sábado pasado se vio por última vez ‘El show de las estrellas’ en el Uno. Barón cuenta que se grabó en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y participaron Luis Alberto Posada, Majida Issa, Luis Mateus y Beto Villa, entre otros artistas.

Y este domingo, en Medellín se grabaron los cuatro primeros programas de ‘El show de las estrellas’ en su nueva etapa, con los artistas Giovanny Ayala, Alejandro Palacio, Yelsid, Los Cantores de Chipuco, Arelys Henao, Nelson Velásquez, Jimmy Gutiérrez y Sara Jaramillo, y repitiendo con Posada.



Además, estarán actores de ‘Francisco el matemático’, ‘La ley del corazón’ y ‘Venganza’, producciones de RCN entre semana.



El próximo sábado 6 de mayo, a las 8 p. m. será el lanzamiento de ‘El show de las estrellas’ por RCN, que presentará varios cambios.



Por supuesto, se conservan la ‘patadita de la buena suerte’ para los hombres y el ‘besito de la buena suerte’ para las mujeres, así como “agüita para mi gente”, la frase bandera de Barón.

Habrá mucha renovación, como pantallas led, 14 cámaras y un montaje de vanguardia

“Pero habrá cambios fundamentales, como por ejemplo que no tendremos la publicidad estática. Habrá mucha renovación, como pantallas led, 14 cámaras y un montaje de vanguardia”, explica.



“Tendrá comediantes y presentadoras de las regiones que visitemos para que nos cuenten qué es lo más bello de la zona, cuáles son las bondades de cada tierra y sus sitios turísticos”, sigue Barón.



Con todo y los cambios, será la continuación de 48 años de historia. “Nacimos el 24 de mayo de 1969”, comenta el presentador, antes de hacer un recorrido por un programa emblemático de la televisión colombiana, que empezó cuando este medio era en blanco y negro.



“Aquella primera emisión fue con Emeterio y Felipe Los Tolimenses y se hizo en el estudio 5 de la televisora nacional, en la calle 24 con carrera 7”, recuerda.



Por el programa han pasado estrellas internacionales como Raphael, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado y Ricardo Montaner, entre muchos otros.



Y, de los locales, Barón cuenta que Juanes, cuando hacía parte de Ekhymosis, hizo presentaciones en ‘El show de las estrellas’ en distintas ciudades. Lo mismo ha pasado con Maluma, J Balvin, Silvestre Dangond, el Binomio de Oro, Darío Gómez, Diomedes Díaz... “Cuando tenía 15 años, Shakira se presentó con nosotros”, cuenta.



Porque sí, ‘El show de las estrellas’ ha servido para presentar a las grandes estrellas y, también, para dar a conocer las nuevas.



Barón ha viajado con músicos, técnicos, camarógrafos y equipos hasta destinos lejanos como el Amazonas o el Vaupés, y también a puntos de la geografía donde hubo conflicto “y donde siempre los grupos armados respetaron nuestra llegada decretando treguas”.



En todos los lugares, Barón se presentaba vestido de blanco, siempre elegante. Ahora, cuando el programa se grabe de día estará con ropa más deportiva y, si es de noche, con esmoquin.



Son otros momentos para Barón, quien no niega que quedarse por fuera del Canal Uno, que ahora será manejado por un operador privado, fue muy duro. “No tuvieron en cuenta ni nuestra experiencia ni nuestro cumplimiento. Aun en los peores momentos, como en el apagón del 92 o cuando aparecieron los canales privados, no dejamos de cumplir con las obligaciones con la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión)”, sostiene.



Pero, como el ‘show’ sigue, está listo para esta nueva etapa, que incluye que la ‘Gran fiesta de los hogares colombianos’ de final de año, que hace Colpatria en asocio con el Canal Caracol, ahora se hará con RCN, su nueva casa.



