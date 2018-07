La mala hora de Johnny Depp: es protagonista de otro escándalo

Depp vuelve a ser noticia, pero no por la nueva película en la que aparecerá, sino por supuestamente haber golpeado a un trabajador durante el rodaje de 'City of Lies', en abril del año pasado.

El denunciante es Gregg 'Rocky' Brooks, que trabajaba como gerente de locaciones. Según su relato, que está en la denuncia interpuesta ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles, él se dirigió a Depp para que agilizaran la finalización de una escena; ante lo cual, el actor lo recibió entre gritos y ofensas. "¿Quién cojones eres tú? ¡No tienes ningún derecho a decirme qué hacer", le dijo Depp. "¡Me importa una mierda quién eres y no puedes decirme qué hacer!", añadió. A continuación, siempre según el relato de Brooks, el actor lo golpeó dos veces en las costillas. "¡Te daré 100.000 dólares si me golpeas en la cara ahora mismo!", retó Depp, al ver que Brooks no reaccionaba.



Brooks asegura en la denuncia que el aliento del artista "apestaba a alcohol". Tres días después del incidente, el empleado fue despedido tras negarse a firmar un documento asegurando que no presentaría una denuncia por lo sucedido.

Un escándalo más

La supuesta golpiza de Depp a Brooks se suma al historial de polémicas que han formado parte de la vida reciente del otrora galán de Hollywood.



La mala racha del intérprete, de 55 años, empezó en el 2016, cuando su exesposa, la también actriz Amber Heard, lo denunció por violencia física, luego de que un altercado familiar terminó en los golpes.



Al parecer, tras su divorcio, recayó en el alcohol, una adicción que parecía superada. "Me servía un vodka por la mañana y comenzaba a escribir hasta que las lágrimas llenaban mis ojos y no podía ver la página (...). Seguí tratando de descubrir qué había hecho para merecer esto. Había intentado ser amable con todos, ayudar a todos, ser sincero con todos... La verdad es lo más importante para mí...", relató en una extensa entrevista que le concedió a la revista Rolling Stone.

Es insultante decir que gasté 30 mil dólares en vino. Fue más que eso FACEBOOK

TWITTER



Un detonante más fue el tema de las finanzas: Depp malgastó buena parte de sus ganancias en bebida. "Es insultante decir que gasté 30 mil dólares en vino. Fue más que eso", agrega en la misma charla.



Fotos que circularon recientemente, durante la gira del actor con su banda de rock, The Hollywood Vampires, por Rusia también revelaron a un Johnny Depp muy demacrado lo que ha originado toda suerte de rumores alrededor de su estado físico.



A esto se suma que a finales de junio se conoció que su hijo menor, Jack, fruto de la relación del intérprete con la modelo francesa Vanessa Paradis, padece delicados quebrantos de salud.

Por el lado de su carrera, durante el segundo semestre del años se estrenarán dos filmes en los que participó Johnny Depp: la segunda parte de 'Animales fantásticos', en septiembre, y 'City of Lies', en septiembre, que fue el escenario de su más reciente polémica.



CULTURA con información de EFE

En Twitter: @CulturaET