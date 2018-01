El cucuteño más bogotano regresa a las noches de City

Con el complejo ritmo informativo de Bogotá y su regreso a ‘Citynoticias de las 8’, a las 8 p. m., Johnatan Nieto Blanco tiene que dejar su programa ‘Los del barrio’, que venía haciendo desde septiembre del año pasado en las tardes de City, canal de EL TIEMPO Casa Editorial.



“Y lo voy a extrañar mucho”, comenta el periodista nacido en Cúcuta, “pero vuelvo al noticiero que amo y que siempre soñé presentar desde que empecé en City como practicante”, comenta.



Ya está listo para esta noche y llega con la humildad que lo caracteriza. “Es un reto, uno muy interesante, porque es contar de nuevo las noticias de la ciudad”.

Como afirmó Darío Restrepo, director de Televisión de EL TIEMPO, “el objetivo con ‘Citynoticias de las 8’ es revivirlo tal y como ha sido durante muchos años. Más que nuevas secciones, lo que queremos es reforzar las temáticas que nos han caracterizado y que tanto interesan a nuestra audiencia: movilidad, seguridad, salud, educación y reportería ciudadana desde las calles, los barrios, las localidades”.



Nieto agrega que es muy importante el tema de la movilidad. “Esta ciudad tiene 5,5 millones de viajes en transporte público masivo (SITP, TPC, TransMilenio y alimentador) al día; de ahí la importancia de profundizar en este tema, de estar más cerca de los ciudadanos para saber qué pasa con sus recorridos”.



Igualmente, ‘Citynoticias de las 8’ tendrá periodistas en los lugares donde las comunidades tengan problemas “y no nos iremos hasta que estos no queden solucionados”, afirma Nieto.

El periodista cucuteño llegó como practicante a City hace unos 14 años, según recuerda, “e hice labores de asistente de investigación, investigador, reportero, fui productor de 'Arriba Bogotá' y en este programa empecé a presentar los avances”.



Luego, la vida lo llevó por la comunicación empresarial y también a varias entidades del Distrito, “en las que uno puede ver la información desde el otro lado, saber que los problemas no son solo de burocracia sino de procesos y procedimientos. Hay problemas de las entidades que vienen desde hace décadas y eso en momentos dificulta solucionar las necesidades ciudadanas de manera más eficiente”, comenta.



Con su profunda fe, Nieto dice que haber hecho ‘Los del barrio’ fue un “propósito de Dios, porque me llevó a conocer mucho más y mejor la ciudad. Recorrimos unos 70 barrios y encontramos historias maravillosas que desde un estudio no se pueden percibir, porque están, precisamente, en las calles, en las esquinas”, dice el presentador.

La riqueza de esta ciudad es contarla, narrarla, pues tiene mucho capital y potencial FACEBOOK

TWITTER

“La riqueza de esta ciudad es contarla, narrarla, pues tiene mucho capital y potencial. Sus ciudadanos tienen talentos y competencias muy importantes, que hacen que Bogotá progrese. Porque, con el respeto por las autoridades, Bogotá anda en mayor medida gracias a su ciudadanía, esa que desde los barrios construye empresa, vida y memoria”, agrega.



‘Los del barrio’ estará a cargo, ahora, de la periodista bogotana Martha Noriega, que tiene mucho conocimiento de la ciudad gracias a su labor de reportera.



Nieto, en el estudio, contará de nuevo qué pasa en esta Bogotá que debiera ser más de todos, pero que desde hoy tendrá de nuevo el amor de un noticiero que la narre por la noche.



Al set, el dos veces ganador del premio TVyNovelas a Presentador favorito de noticiero local (en 2016 y 2017) traerá en su ‘morral’ nuevas experiencias e historias recogidas en la calle, como la de Dorian, que sube casi a diario a Monserrate.



“Es un muchacho que por la drogadicción perdió sus dos extremidades inferiores. Él me contaba que cuando era un adicto siempre miraba el cerro y decía que iba a subir, que lo haría pronto. Hoy, esta persona, ya lejos de las drogas, da ejemplo llegando hasta la cumbre, mientras se gana la vida vendiendo libros”.



