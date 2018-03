‘Hacer esta película fue un viaje inspirador’: Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal mira justo detrás de su hombro adonde se asoma Jeff Bauman: joven de 32 años con piernas ortopédicas que camina decidido por la habitación del hotel Intercontinental de Toronto. La cara del Gyllenhaal está cubierta por una frondosa barba, y la expresión de Jeff Bauman parece seguir su ejemplo: una barba de menos días que le da a este par más similitudes de las que aparentemente los convocan en esta charla con periodistas.

Jake Gyllenhaal, justamente, da vida en su última película, ‘Más fuerte que el destino’, a Jeff Bauman, quien en 2013 estaba en el lugar equivocado, en el momento incorrecto: justo esperaba en la meta de la maratón de Boston a la chica que amaba –y había terminado con él– mientras ella corría hacia la recta final, cuando un brutal atentado terrorista lo dejó tendido en el piso, ensangrentado y sin piernas, en medio de un caos de muerte y pavor.



Jake Gyllenhaal, nominado al Óscar por su rol de un vaquero gay en ‘Secreto en la montaña’, ahora de nuevo cambia y se pone en la piel de Jeff Bauman, un joven común y corriente que de un día para otro recibe este golpe del destino y –sin buscarlo– se convierte en ‘héroe’ en Estados Unidos por ayudar a reconocer a los autores del atentado.



Aparentemente condenado a una silla de ruedas, el Jeff real y el Jeff de la película (con las facciones de Gyllenhaal) comparten la lucha contra la inmovilidad. Porque ‘Más fuerte que el destino’ es la batalla contra un trauma, sobre el miedo a empezar de nuevo, aunque para ello haya no solo que aprender a caminar otra vez, sino que adaptarse a unas piernas ortopédicas inhóspitas y dolorosas.



Ha hecho muchas transformaciones. ¿Cómo colaboró con Jeff Bauman para parecerse a él?



JG: Para ‘Más fuerte que el destino’ estuve durante toda la pre-producción, lo que significó que estuviera en Boston con Jeff y su familia mucho tiempo, viviendo en su espacio. Entonces, solo observé. Luego, Jeff me dio muchas cosas que sirvieron de material, y yo busqué después más cobertura sobre su caso, que iba más allá de lo que hubo, por ejemplo, en ‘The New York Times’. Jeff fue muy amable en darme la oportunidad de poder observarlo y ver su comportamiento, porque no pude verlo en las primeras etapas; solo pude ver o conocer a Jeff cuando estaba caminando en sus piernas ortopédicas. Y él se niega a estar en su silla de ruedas, así que nunca lo he visto sentado en su silla. Una vez me la mostró.



JB: Claro, esa silla de ruedas no sale de mi casa –Bauman habla al lado de Gyllenhaal–. Es algo que mi terapeuta física, Michelle Kirk, instaló en mi cabeza. Al comienzo solo quieres estar cómodo, y estas piernas prostéticas no son nada cómodas, por lo que instintivamente quieres estar siempre en la silla, y eso puede ser problemático cuando se supone que tienes que estar caminando. ¿Sabes? Una parte de mí quiso quedarse en la silla de ruedas. No quise luchar ese proceso, fue mi terapeuta quien llegó a botarla. Ahora la tengo en mi casa, pero la escondo.



JG: Ella es muy ruda –comenta riendo–. Estábamos haciendo la película, y ella decía: ‘No quiero aparecer’. Luego, cuando nos vio avanzando, dijo: ‘Esto se ve real: participaré’. De hecho, improvisó una toma conmigo que no entró en la cinta: sin embargo, sí se la ve en otra escena.



¿Cómo fue usar el sentido del humor en una trama tan dolorosa?



JB: Es que soy así, sencillamente. Trato de evadir algunas cosas con la risa, porque cuando empiezas a reírte se te olvidan las cosas por un tiempo, y eso es lo que amo. Es como cuando vi la película por primera vez: estaba llorando y, de pronto, estaba matándome de la risa, y todos en el cine estaban riéndose. Eso de verdad lo amé.



***



Sobre si resulta complicado ver en la pantalla de cine el día más difícil de su vida, Bauman dice: “Sí, resulta muy difícil ver esas escenas, no solo para mí. Hay cosas espantosas, gente muerta; y, sí, ver el atentado en la película me llevó de vuelta a ese momento: todavía me transporta, pero es algo con que lidio, y es difícil”.



Jake Gyllenhaal interrumpe, le pone la mano en el hombro a Jeff Bauman y agrega sobre la necesaria recreación del atentado en la película, donde se puede ver al protagonista tendido en un charco de sangre y sin las piernas.



“Esta película no se trata del atentado: es sobre alguien que ha sobrevivido a eso, a esos momentos en que sientes que no puedes tomar el siguiente paso. Pero él te muestra que sí puedes”. Jeff Bauman baja la mirada y resopla incrédulo porque, dice, todo esto –la película, la exposición en festivales de cine como Toronto, la atención mediática y del público– le parece “loco”: “Es difícil separar mi vida normal, porque soy una persona normal, y llego a mi casa y me preocupo de mi hija, de 3 años. Antes de venirme acá la dejé en la salacuna y le tuve que explicar que no iba a estar un par de semanas. Ella me decía: ‘¿A dónde vas?’. Le tuve que decir que me iba a pasar un rato con una estrella de cine y lanzar esta película sobre mí”.



“Esto se trató de lograrlo, de acercarse lo más posible a lo que pasó –agrega Jake Gyllenhaal–. Fue un viaje emocionante, aunque siempre supe que no iba a llegar completamente cerca de que lo realmente fue. ¿Sabes? Tenía esa extraña sensación de que iba a fallar hiciera lo que hiciera. Nunca iba a llegar a lo que realmente sintió, pero debí hacerlo para contar la historia de Jeff. Y en cada paso del camino que hice pensaba qué sentiría Jeff cuando viera la película por primera vez. Eso estuvo en mi cabeza en todo momento”.



CLAUDIA GONZÁLEZ

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl