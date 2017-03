Colombia tuvo su propio Power Ranger negro: Jack Guzmán

Jack Guzmán nunca imaginó ser actor y menos Power Ranger. A pesar de su marcado acento costeño, el hijo de un piloto de Avianca y una azafata nació en Bogotá y allí vivió varios años de su infancia antes de viajar a Estados Unidos.



En ese país, el papel del Power Ranger negro, en la película ‘Power Rangers: Fuerza Salvaje’, lo estaba esperando. Jack, el único colombiano que se ha vestido con el traje de este superhéroe, recibió el papel de Danny, un florero de día y de un 'Ranger' cuando el mundo lo necesitaba.

Su vida como actor comenzó como parte de una búsqueda laboral que tuvo que emprender a sus 20 años. En el momento en que murió su padre, Jack Guzmán tuvo que abandonar su sueño de ser futbolista americano y jugar en los 'Miami Dolphins'. Primero comenzó una carrera de psicología, luego probó con la enseñanza y, sin buscar, terminó siendo extra de una película de Sylvester Stallone.



Tras varios papeles de extra para comerciales de marcas pequeñas en Los Ángeles, Jack, en su primer trabajo como actor regular, se convirtió en el Power Ranger negro. En el 2002, cuando se estrenó la decimoprimera temporada del 'show' adolescente, la vida del primer colombiano 'Ranger' cambió para siempre.



Quince años después, cuando los héroes adolescentes vuelven a la pantalla grande, una generación entera recuerda las tardes frente al televisor viendo a varios jóvenes y a sus ‘megazords’ salvar a la humanidad.



Jack Guzmán, colombiano, es un ejemplo nacional de los niños que fuimos algún día y de cómo todos soñamos en ser, algún día, Power Rangers.

Hoy, cuando los 'Power Rangers' se ponen de moda, revivimos la historia del colombiano que logró ser un 'Ranger' negro. Foto: Archivo Particular / Jack Guzmán

La información que se encuentra en internet dice que usted es de Barranquilla. ¿Qué tan cierto es eso?

Yo no nací en Barranquilla, pero mi toda mi familia sí nació allá. Nací en Bogotá, pero como tengo el acento y hablo ‘full’ costeño la gente asumió eso, pero ya terminé diciendo que soy de La Arenosa porque ajá, es más fácil (risas).



¿Su familia sigue en Colombia?

Sí, tengo muchos parientes en Cartagena, Montería, Barranquilla y en Bogotá.



¿Cómo termina usted radicado en Estados Unidos?

Mi papá era piloto de Avianca y mi mamá, azafata. Ellos tuvieron un romance muy bonito que tuve la oportunidad de ver y al comienzo todo era superbacano y viajábamos a muchos lugares.



Yo estaba radicado con ellos en Bogotá, pero viajaba mucho a Barranquilla y a Montería a quedarme con mi familia cuando ellos tenían agendas muy ocupadas.



Luego, mi mamá decidió que lo mejor era que yo me fuera a Miami con mi abuela y mi tía y viviera seis meses allá y seis acá en Colombia. Viví ese estilo de vida hasta los 16 años y esa época fue una berraquera porque en Estados Unidos había muchas cosas que no habían llegado a Bogotá.

¿Qué pasó cuando llegó a Estados Unidos?

Nunca pensé en actuar. Mi sueño era jugar fútbol americano para los 'Miami Dolphins'. Incluso, cuando terminé el colegio me dieron una beca para estudiar en Kansas, pero mi papá se enfermó y tuve que dejarlo todo para ir a acompañarlo. Él murió cuando yo tenía 20 años.



Cuando me regresé a Miami me di cuenta de que no era lo suficientemente bueno como para dedicarle al fútbol americano. Decidí estudiar Psicología, trabajé en el sector de la construcción e, incluso, pensé en ser profesor, pero yo no tengo la paciencia para los ‘pelaos’ de hoy en día.



¿Y la actuación?

Una vez, en una productora de televisión un amigo me pidió leer unos textos en un teleprónter y yo no tenía ni idea de qué era esa vaina. Me gustó mucho y pensé en

lo fácil que era pararse en frente de esa vaina y leer.



Me empecé a mover en ese medio cuando un día cortándome el pelo me comentaron que estaban buscando extras para una película de Sylvester Stallone que se llamaba 'The Specialist’. Yo no tenía ni idea de qué se trataba el asunto, pero luego de actuar por primera vez sentí que era lo más bacano del mundo.



Hasta el día de hoy no he tomado ni una sola clase de actuación porque creo que todo consiste en utilizar como herramientas todas las experiencias que le han pasado a uno en la vida.

¿Cómo consigue el papel de Danny Delgado, el Power Ranger Negro, en ‘Power Rangers: Fuerza Salvaje’?

Le dije a mi mamá que me quería ir para Los Ángeles a dedicarme de lleno a este tema porque eso era lo que me gustaba y no quería seguir estudiando y gastando plata en algo que no quería para mi vida. Conseguí un par de trabajos como extra y fue ahí cuando me llegó la noticia de la audición para los ‘Power Rangers’.



¿Qué pasó en ese momento?

Mi agente me comentó que había un programa llamado los ‘Power Rangers’ que estaba buscando un actor. Yo le dije que sí, a pesar de haber visto el programa solo dos veces. La verdad me parecía 'superbarro’ (risas), pero no me importaba. Luego de tres audiciones en las que actuábamos libretos de temporadas pasadas me llamaron y tuve que dejar mi trabajo de extra para ser actor regular por primera vez en mi vida.



Yo no sabía en lo que me estaba metiendo cuando me llamaron a decirme que tenía que ir a probarme los trajes y a recoger los guiones. A los dos días comenzó la grabación.



Usted ya era un ‘Power Ranger’ con todas las de la ley…

Sí. Cuando llegué a la grabación ya el resto de ‘Rangers’ habían sido escogidos y llevaban tres semanas conociéndose y practicando artes marciales. Yo llegué reemplazando al 'Power Ranger' negro que no había cumplido las expectativas.



El primer día tenía mucho miedo y pensaba que el director me podía despachar en cualquier momento. Los otros muchachos hicieron todo lo posible por hacerme sentir cómodo. Yo era el ‘pelao’ nuevo en la escuela. Los 'Power Rangers' fueron mi universidad de actuación y aprendí muchísimo en el programa.



Al set llegábamos temprano en la mañana y salíamos en la noche. Ya cuando me acostumbré al ritmo y al grupo sentí que éramos una familia pequeña. Grabamos 44 episodios.

La carrera de Jack Guzmán comenzó como extra. Luego se enteró de la audición para los 'Power Rangers'. Foto: Archivo Particular / Jack Guzmán

¿Ya se tenía planeado que usted iba a ser florero en la serie? ¿Tuvo que ver con que fuera usted fuera latino?

Ellos graban el programa primero en Japón y había que seguir esa línea, pero sí hubo varios aspectos del personaje que se adaptaron a mí. Incluso, nosotros usamos en la grabación muchas partes de lo que ya se hizo allá.



Pero lo de ser latino ellos no se lo esperaban. El otro candidato al papel era asiático, entonces todo se fue dando.



¿La gente lo empezó a reconocer en la calle?

Yo no cabía en el pellejo de la felicidad. Si salía a almorzar y una sola persona me reconocía todos se acercaban a tomarse fotos y a preguntarme cosas. Los niños, en su honestidad, se asombraban al verme, pero me confesaban que su favorito era el Power Ranger rojo (risas).



¿Alguna anécdota en especial?

Una fundación llamada ‘Make a Wish', encargados de cumplir los últimos deseos de niños con enfermedades terminales, nos visitaron a mí y a mis compañeros. Fue algo muy lindo y triste a la vez, porque, a pesar de saber que le estás entregando una alegría muy grande a los niños, sabes que ya no los volverás a ver.

¿Qué opina de la nueva película de los ‘Power Rangers’?

Tuve la oportunidad de asistir a la premier y de compartir con otros 'exrangers' en la alfombra roja y la película me gustó. Aunque creo que se pasaron con los efectos especiales y, personalmente, me hubiera gustado ver más a los actores.



Me gustó mucho que estuviera un chico autista y una chica homosexual. Creo que en nuestra época eso no se hubiera podido dar y me alegra que los ‘Power Rangers’ estén abriendo las puertas a una nueva sociedad.



Salomón Asmar Soto

ELTIEMPO.COM