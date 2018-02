Festival de Cine de Cartagena: un evento que no pierde su brillo

Ya es habitual que grandes estrellas del cine recorran las calles de Cartagena a finales de febrero: actores como Isabella Rossellini, Clive Owen, Susan Sarandon, Vincent Cassel y Harvey Keitel; los directores Darren Aronofsky, Alejandro González Iñárritu o Abbas Kiarostami, y guionistas como Paul Schrader o Guillermo Arriaga han visitado la Heroica como invitados a su festival de cine.

El certamen más antiguo de Latinoamérica no pierde la buena costumbre y para su edición 58 contará con la presencia de la actriz británica Tilda Swinton –ganadora del Óscar en el 2008–, el estadounidense Owen Wilson y la española Maribel Verdú, así como del director y guionista francés Bruno Dumont. Sus visitas, que incluyen clases magistrales sobre su arte, estarán acompañadas de retrospectivas de sus filmografías.



“La presencia de Tilda es como el paso del cometa Halley: que se da cada 70 años –asegura Diana Bustamante, directora artística del festival–. Ella siempre me ha apasionado por la forma tan personal como se vincula con el cine de autor. Además es de esas mujeres que han hecho de su rareza, su propia belleza. Y coincide con lo que queremos en el festival, y es hallar la belleza en algo diferente”.



‘Puro voltaje’ es el eslogan que acompaña la edición 58, que arranca el miércoles y se extiende hasta el 5 de marzo. Durante ese lapso exhibirá medio centenar de producciones que optan por la estatuilla de la India Catalina en las distintas competencias, tendrá funciones especiales (cine bajo las estrellas y cine de medianoche) e incluirá una retrospectiva del realizador brasileño Glauber Rocha.



“Lo de Rocha fue lo primero que decidí de la programación este año. Luego de ver tanto horror en nuestra realidad, un día me desperté y pensé que debíamos revisar su cinematografía, que deberíamos recordar que la mugre, la violencia y el hambre también existen en la pantalla. Debemos reflejarnos en el cine, dejar de ser cosméticos y recuperar esa furia vital que tenía el cine de Glauber”, asegura Bustamante.



Para la noche inaugural, el festival vuelve a apostarle a la producción colombiana: el documental ‘The Smiling Lombana’, de Daniela Abad, será el claquetazo inicial de un certamen que cada año se fortalece en su programación y ratifica sus posiciones políticas frente a la realidad nacional.



“Este año nos decantamos por una suerte de monstruosidad: lo mutado, desdeñado, sucio, anfibio. Lo que entendemos que está por fuera de la norma emerge en las películas que están en las competencias. En algunos casos viene desde el cuerpo, hay una reescritura de la estética ‘queer’, que está muy relacionada con el ‘punk’, como una forma de resistencia, de habitar un mundo homogenizado, estandarizado, violento, donde cada vez hay más fronteras, donde cada día somos más racistas”, expone la directora artística del certamen.

Lo imperdible del certamen

En la competencia colombiana de ficción se destacan ‘Virus tropical’, de Santiago Caicedo, basada en una novela gráfica de Power Paola; Sal, la nueva película de William Vega (‘La sirga’), y la premiada ‘Matar a Jesús’, de Laura Mora.



La retrospectiva de Glauber Rocha incluye películas restauradas del director, guionista y actor brasileño. Se destaca ‘Dios y Diablo’ en la tierra del sol.



Del apartado Gemas hay que ver ‘In the Fade’, de Fatih Akin, ganadora del Globo de Oro este año a mejor película extranjera, y ‘The Florida Project’, cuyo protagonista, Willem Dafoe, está nominado al Óscar. El director del filme es Sean Baker, el mismo detrás de ‘Tangerine’.



Del tributo a Tilda Swinton aproveche para ver sus colaboraciones con el polémico director Derek Jarman –‘The Garden’ y ‘The Last of England’–. Por el lado de Maribel Verdú no se pierda ‘Amantes’, del director Vicente Aranda, y del realizador francés Bruno Durmont estarán ‘La humanidad’, ganadora del Festival de Cannes en 1999, y ‘Camille Claudel 1915’, con la actuación de Juliette Binoche.

Prográmese para el cine bajo las estrellas

Este año, tres producciones integran este segmento: el clásico ‘El gran dictador’, de Charles Chaplin; ‘The Florida Project’, de Sean Baker, y ‘Pickpockets’, del director británico Peter Webber, que se rodó en Bogotá. Las exhibiciones serán en la Explanada de Banderas, al costado del Centro de Convenciones de Cartagena.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta