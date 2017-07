La televisión marca el camino de los primeros días de la Comic-Con

21 de julio 2017 , 07:47 a.m.

Desde los dragones de Poniente y los zombis de 'The Walking Dead' hasta los robots humanoides de 'Westworld', la era dorada de la televisión está acaparando la atención en la convención anual de cómics de San Diego.

Desde el jueves, en los cuatro días de la convención que reúne a fanáticos de la

cultura pop se verán menos películas de los estudios, que se enfocaron más en proyectos relacionados directamente con los intereses de los asistentes a la Comic-Con y en actividades más personales para los fanáticos.



Este año, solo tres grandes estudios de Hollywood -Fox, Warner Bros y Disney- y el debutante Netflix realizarán paneles sobre sus próximas películas, una gran diferencia a cinco años atrás cuando los largometrajes dominaban la convención.



Warner Bros mostrará su secuela de ciencia ficción 'Blade Runner 2049', la película sobre realidad virtual 'Ready Player One', dirigida por Steven Spielberg, y su franquicia de superhéroes de la casa editorial DC, mientras que Disney llevará a sus superhéroes de Marvel.

El jueves, Fox realizó un panel sobre la secuela de la comedia de espías británicos 'Kingsman: El círculo dorado'. "Uno puede sentir realmente que los fans son dueños de la Comic-Con", dijo el actor Colin Firth, uno de sus protagonistas.



Los miles de seguidores de series masivas fue lo que llevó a los organizadores en 2012 a dar a varias series un lugar privilegiado en el prestigioso Hall H de la convención.



Este año se mezclan varios estrenos, como 'Death Note' y 'The Defenders' de Netflix, con programas de varias temporadas ya al aire como 'The Walking Dead' y 'Supernatural'.



El salón, con capacidad para 6.500 personas, está reservado usualmente para películas de los estudios con un elenco de estrellas, y los seguidores con frecuencia pasan la noche fuera de la instalación para poder ingresar a las presentaciones.



El Hall H será donde la serie de misterio sobrenatural ambientada en la década de 1980 'Strager Things', de Netflix, haga su debut en la convención, casi un año después de convertirse en un éxito.



El jueves, el servicio de transmisión por Internet presentó 'Bright', con Will Smith, Joel Edgerton y el venezolano Edgar Ramírez,