Intimidades de un engaño monumental / Navegantes del Cable

La mentira y la corrupción, dos conceptos que hoy tienen protagonismo mediático, explotan de una manera cautivadora en el telefilme ‘The Wizard of Lies’, producción de HBO que retoma la historia de un líder que revela su verdadera y malvada piel, la de un estafador de cuello blanco llamado Bernie Madoff, condenado en Estados Unidos a 150 años de prisión.



Por un lado están los millonarios que se mueven en el mercado financiero, los ambiciosos, los arriesgados y quienes intentan mejorar sus condiciones de vida pero terminaron siendo víctimas de un desmedido afán de poder que sobrepasa lo legal.

Pero también está la pretensión de ahondar en aspectos personales y familiares del victimario, un famoso inversionista que forjó su fortuna a partir de un engañoso esquema de pirámide que, como siempre, generó rendimientos mientras se mantuvo la captación de nuevos clientes.



Pero la producción no tiene un enfoque socioeconómico. Se trata más bien de un retrato más cercano al drama íntimo de la familia Madoff.



Es cierto que la narrativa no ofrece mayores sorpresas y casi que sigue una ruta predecible en su desarrollo, pero gana en la efectiva interpretación de Robert de Niro como protagonista: un sociópata que esconde su mitomanía detrás de su intención de salvar a su familia. Claro, conforme pasan los minutos, el espectador se da cuenta de que no se logra ese objetivo.



‘The Wizard of Lies’ no hace una apología al ingenio malévolo ni sataniza radicalmente el resultado de una estafa monumental. Al contrario, la humaniza, la usa para exponer los matices de la condición humana, y deja en manos de quien está al otro lado de la pantalla la sentencia moral o el análisis psicológico de este mentiroso y manipulador.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1