Inquietante atmósfera familiar / Opinión

01 de abril 2018 , 12:25 a.m.

Lo que está de moda entre los críticos, no tiene demasiada aceptación del público: la mezcla de géneros. En efecto, drama o relato de trasfondo psicológico que contiene elementos de terror, ‘thriller’ investigativo, dilemas morales y… comedia del absurdo. Al igual que un sistema de coproducción internacional sin nacionalidades definidas, como es el caso de esta pieza irlandesa filmada en recintos cerrados de Connecticut (Ohio), con estrella femenina de origen australiano y… experimentado director griego.

Su radiografía social es contundente y pertenece al subgénero de familias disfuncionales: cirujano del corazón en crisis, huérfano de padre víctima indirecta del anterior, esposa oftalmóloga desquiciada y dos hijos pequeños paralizados en trance de perder sus inocencias. Al abrirse la cinta con una operación real de corazón abierto y palpitante, el espectador se hace partícipe de la compleja trama de una venganza fríamente calculada.



Enseguida emergen con evidente originalidad algunos signos patológicos, y otros autodestructivos, de una sociedad presuntamente víctima del aparente bienestar egoísta, para conducirnos por largos y blancos pasillos de hospital mediante los recursos fotográficos de la profundidad de campo, planos abiertos y ágiles trayectorias de cámara. Porque sus intencionalidades dramáticas siguen el postulado de Buñuel “para perturbar las conciencias tranquilas”.



Cuando se desmoronan sentimientos y afinidades con sus personajes principales, no hay complacencias hacia el espectador y cabe entonces aclarar el significado del título extraído de un diálogo final del drama teatral ‘Ifigenia en Áulide’ (de Eurípides), en el que su padre, Agamenón, ejecuta un sacrificio para expiar la culpa o el perdón que reivindica la Ley del Talión.



Siendo el guion premiado en Cannes 2017, ‘The Killing of a Sacred Deer’ nos impresiona por su estilo surrealista y, más aún, al desembocar en una moderna tragedia griega alternada con violencia sexual explícita e hirientes relaciones interpersonales. Es aquel doctor que, sin sonrojarse, le habla a su hijo de masturbación, o… una esposa haciéndose la muerta para excitar a su marido.



Yargos Lanthimos (Atenas, 1973) es graduado en dirección de cine y televisión, realizador de numerosos documentales dancísticos y videos musicales. Su primer gran impacto emocional fue ‘Canino’ (2009), que literalmente estremeció a los asistentes de la sección ‘Una cierta mirada’ en Cannes. Coguionista de ‘Langosta’ (2015), referida a un futuro de pesadilla en el que los solteros fracasados en cuestiones amorosas son convertidos en bestias…



Al incluir en su reparto a dos convincentes intérpretes –Nicole Kidman y Colin Farrell–, Lanthimos prueba su particular concepción de los instintos animales para situarse entre Kafka y Ojos bien cerrados de Kubrick, con uno que otro guiño a David Lynch.



MAURICIO LAURENS

