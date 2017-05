Las mejores imágenes que dejó el Día de 'Star Wars' en el mundo

Roslan Rahman / AFP

El Día de 'Star Wars' se celebra desde 1979 cuando el partido Conservador británico felicitó a Margaret Thatcher por haber sido elegida Primera Ministra con la frase: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". Luego, los fanáticos jugaron con las palabras y resultó en "May the force be with you" o "Que la fuerza te acompañe", una de las lineas más famosas de las películas.