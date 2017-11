‘Espero honrar la silla de María Elena Salinas’: Ilia Calderón

Tras el anuncio, en agosto pasado, de que María Elena Salinas dejaría la conducción del noticiero de las 6:30 p. m. de la cadena estadounidense Univisión, el más importante de este canal, a la colombiana Ilia Calderón, conductora de la edición nocturna, le dijeron que era una de las nominadas para reemplazar a la estadounidense de origen mexicano.



Salinas es un nombre valioso en el mercado de medios de Estados Unidos. Hija de inmigrantes mexicanos, hizo una carrera apoyando siempre a la comunidad hispana y defendiendo sus derechos. Tiene un nombre consolidado.

El domingo pasado, a Ilia Calderón (que llegó a Estados Unidos hace 17 años) le dijeron que era la escogida. Ese mismo día, mientras llevaba a una fiesta infantil a su hija Ana, de cinco años, empezó a recibir las alertas sobre la masacre en el templo baptista de Sutherland Springs (Texas, EE.UU), donde murieron 26 personas.



Con el aumento del número de fallecidos, Calderón supo que debería viajar. Llamó a su esposo, de origen coreano, para que se hiciera cargo de la hija de la pareja y de su mamá, que llegaba de Colombia.

¿Cómo era el dolor en Sutherland Springs?



Yo entrevisté a la familia de un hispano que murió en la masacre junto con su esposa estadounidense, y es terrible sentir el dolor de la gente cuando lo pierde todo. No hay manera de no conmoverse y aquí sí que es importante ver cómo ha cambiado el periodismo. Yo ya no solo tengo preguntas sobre una tragedia, yo ahora me solidarizo, apoyo. Esa conexión con los que sufren es muy valiosa y pasa en esta masacre, en Puerto Rico con el huracán, en Las Vegas con el tiroteo de hace un mes…



¿Y qué piensa de este tipo de hechos como las masacres?



Que seguirán ocurriendo si el Congreso de Estados Unidos no hace algo… Es terrible ver que no pasa nada.



A usted la acaban de nombrar en un cargo muy importante en Univisión: ser la copresentadora de la emisión principal del noticiero de esta cadena, el de las 6:30 p. m. y además la primera afro que logra ese puesto en un informativo latino.



Es una responsabilidad muy grande y voy a tener que honrar esa silla, porque María Elena Salinas lo hizo muy bien durante 30 años. Univisión es el primer medio televisivo para la comunidad hispana y no hay que olvidar que en el 2050 seremos el primer grupo poblacional extranjero, así que tengo que cumplirles a los televidentes.



Usted comenzó haciendo un reemplazo en Teleantioquia



Y de eso también me siento orgullosa, porque además tuve los mejores maestros, que me afianzaron la constancia, el trabajo, la rigurosidad. En Teleantioquia fue Lays Vargas (fallecida en el 2010), luego, en Bogotá, en CM&, Yamid Amat, y aquí en Univisión Daniel Coronell e Isaac Lee, entre muchos otros.



Imposible no hablar de su entrevista a Chris Barker, líder de los ‘Leales caballeros blancos’, rama del Ku Klux Klan.



Mi compromiso era con el público para que conociera este tipo de grupos y por más miedo o rabia que yo pudiera sentir, yo estaba allí, en su territorio, como periodista, no como su amiga. Si yo me hubiera parado e ido tras sus ofensas, lo hubiera hecho con las manos vacías y sin mostrar que ellos ya no se ponen capuchas ni mantas para difundir su información, que hoy usan las redes sociales, las líneas calientes, van a las universidades y reparten volantes donde hablan de sus campañas racistas y nacionalistas. Mi misión era mostrar eso, no me podía acobardar.



Usted es de Istmina (Chocó). ¿Cuáles son los recuerdos que tiene de su infancia?



Allí pasé mi niñez hasta los 10 años. Era callejera, me gustaba jugar en la calle, a la lleva, era amiga de todos y muy feliz. Nos tirábamos del puente, disfrutábamos del río y nos íbamos para otros ríos. Recuerdo que había unos balnearios deliciosos donde preparábamos sancocho.



¿Sigue teniendo contacto con Istmina?



Claro, ahora con tantas y tan buenas formas de comunicarnos, sigo hablando con los amigos y la familia de allá.



Y luego se fue a Medellín...



Sí, a estudiar. Vivía con una tía, hermana de mi mamá. Medellín es mi segunda casa, allá tengo familiares, amigos, compañeros del colegio y la universidad. Allí me hice profesional en Trabajo Social. Es una ciudad a la que le debo mucho.



¿En qué idioma se habla en su casa de Miami?



Soy mamá en español y esposa en inglés. Ana, mi hija, me cuenta las cosas en español y luego a su papá, en inglés. Y cuando está mi mamá y yo me encuentro en un viaje de trabajo, cuando salen a comer Ana hace las veces de traductora entre su abuela y su papá y su abuela y el resto del mundo de aquí de Estados Unidos.



Estará compartiendo el set con Jorge Ramos, que es uno de los periodistas hispanos más influyentes de Estados Unidos.



Ya hemos compartido set eventualmente, pues he hecho las vacaciones de María Elena. Y también hemos hecho cubrimientos juntos. Es un gran compañero que es compañero. Siempre nos estamos viendo, su oficina es al frente de donde yo me siento.



Usted es muy cercana a la gente. Muchas personas dicen que es la misma en todos los escenarios de su vida.



Esa es mi manera de ser, siempre trato de ayudar a los que lo necesitan y hasta de hacerme fotos con ellos. También los escucho y oigo sus problemas. Además de que lo exige nuestro trabajo, es mi manera de ser.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

EL TIEMPO

olgmar@eltiempo.com