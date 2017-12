Un musical que le canta al amor, la superación y la inclusión

El espacio natural del actor australiano Hugh Jackman es el musical. Por eso no es extraño verlo alternando sus apariciones en el cine con temporadas en obras de teatro, en las que canta, baila y actúa.

El famosísimo Wolverine, de la saga de Marvel X-Men, que también ha derrochado su histrionismo en películas como Los miserables (por la que fue nominado al Óscar y ganó el Globo de Oro y el Bafta), regresa a la gran pantalla cantando: El gran showman (The Greatest Showman), en la que interpreta a P. T. Barnum, se estrenará en Colombia este jueves 4 de enero.



Pero, ¿quién fue P. T. Barnum? El reconocido empresario y artista es considerado el pionero de los grandes espectáculos en el siglo XIX. Fue el fundador de un revolucionario circo en Nueva York (que se convirtió en el famoso Ringling Bros. y Barnum & Bailey Circus), donde a la par de bailarines, gimnastas, acróbatas y tragafuegos exhibió al público sus rarezas: hombres y mujeres con características excepcionales por las cuales eran excluidos y rechazados.



“La inclusión es un gran mensaje de la película en el que nos deberíamos enfocar en la actualidad. No podría ser más apropiado. Si lo piensas, algunos de los espectáculos de rarezas de esa época eran incluyentes: presentaban a gente como el Hombre Elefante (Joseph Carey Merrick), que la sociedad ocultaba en callejones traseros y cuyas caras se escondían tras vendas; esas ‘rarezas’ eran tratadas de manera terrible. Y P. T. Barnum los convirtió en las personas más famosas del mundo”, explica Jackman en una entrevista cedida por el estudio Fox.



Con un carisma rebosante, el intérprete de 45 años conversó acerca de El gran showman, una edulcorada historia de amor y superación, en medio de una suntuosa puesta en escena que promete seguir los pasos exitosos del musical La La Land en la pasada temporada de premios.



¿Lo que sucedió con ‘La La Land’ le dio a esta película algo de ímpetu?

Absolutamente. Creo que en Hollywood, todo un segmento de cinéfilos nunca iría a ver un musical, y La La Land logró que muchos fueran. Cuando funciona, un musical puede hacer que tu espíritu se eleve. Queremos que la gente salga del cine más feliz que cuando entró. El gran showman es la película perfecta para hacerte sentir mejor en la vida”.



El filme no es una biografía de P. T. Barnum, pero explora la esencia de este personaje.

Así es. Él sabía que tenías que crear conflicto y suspenso para conseguir una buena historia. ¡Y que no siempre debes permitir que la verdad se interpusiera para lograrlo! Muchas cosas que ves en la pantalla sucedieron en la realidad. Barnum fue un innovador, un alborotador. Reescribió el libro del mundo del espectáculo. En la actualidad, no creo que existieran los realities si no hubiera sido por él. Hasta cierto punto, fue el inventor de la industria del entretenimiento; claro, había espectáculos antes que los suyos, pero la idea de uno con un atractivo masivo que hiciera feliz a la gente fue algo novedoso.



¿Definiría a Barnum como un astuto hombre de negocios?

Me parece que es justo decir que Barnum fue el inventor del márquetin contemporáneo porque entendía lo que quería la gente. Tenía un instinto natural para saber los gustos de los demás y qué los hacía felices. Creía que la vida era acerca de la diversión, la imaginación y el trabajo arduo. Este tipo sabía cómo hacer algo de la nada, cómo convertir limones en limonada, y a mí siempre me ha encantado esa virtud.



Sin duda, fue un visionario, pero no fue un santo.



No, no lo fue. Pero me encantan los personajes como Barnum, repletos de defectos. Recuerdo que uno de los primeros musicales que hice fue The Music Man, acerca de un estafador encantador. De hecho, disfrutabas ver cómo estafaba a la gente.

¿Qué retos representó para usted dar vida a P. T. Barnum?

La película significó reentrenar mi voz durante dos o tres años, por lo que fui con un maestro de canto diferente, algo muy difícil porque he tenido el mismo maestro de canto durante diez años. Pero Justin Paul y Benji Pasek (los compositores de las canciones y ganadores del Óscar por La La Land) dijeron: “Nos gustaría que vieras a esta persona que trabaja en el mundo del pop”. Pasé muchas horas en el estudio de grabación y practicando.



¿Qué se necesita para hacer un buen musical?

Suena obvio, pero al final todo se reduce a una música grandiosa. Debe sentirse viva, que está evolucionando todo el tiempo, así como los personajes avanzan, crecen y se involucren emocionalmente con cada canción. Eso es algo muy difícil de conseguir. Hay cierta emotividad que puede expresarse solamente a través del lenguaje hablado, pero en este caso, debes sentir que los personajes no tienen opción distinta a cantar.

Me encantó el concepto de El gran showman porque la historia está llena de personajes y mundos extraordinarios. Eso ayuda, es como el monte Everest de la realización cinematográfica, donde combinas las disciplinas de la música, el diseño, las imágenes y el baile.

¿Por qué cree que un relato del siglo XIX encajará en la época actual?

Es universal esa sensación de sentirte aislado, solitario e incomprendido, sin saber a qué lugar perteneces y sin que necesariamente te gusten las cosas de ti que te hacen ser distinto. Esta película se enfoca en eso. Lo que me gusta tanto de la historia de Barnum es que hace posible que los rechazados por la sociedad se acepten a sí mismos. Incluso, el mismo Barnum está luchando por aceptarse. Creo que es algo con lo que adultos y jóvenes se podrán sentir identificados. Además de poner una sonrisa en los rostros del público, espero que esta película les deje la idea de festejar quiénes son en realidad y que no les importe lo que piensen los demás.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

Twitter: @CulturaET