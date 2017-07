Una cinta sobre jóvenes y matoneo

Cuando el realizador Gustavo Nieto Roa se enteró de la historia de Sergio Urrego quedó impactado y tuvo la inquietud de producir un documental. Pero al padre del joven, que en el 2014 se quitó la vida por la homofobia de la que fue víctima en su colegio, no le gustó la idea.



“Robert Urrego me dijo que no le interesaba que se hiciera ningún audiovisual sobre su hijo. Y nos negó el permiso”, comenta Nieto Roa en entrevista telefónica con este diario.

A partir de ahí, el director inició una investigación sobre el acoso escolar en sus distintas facetas en instituciones de México, Colombia y Brasil. El resultado fue insumo del guion en el que se basa el filme de ficción Mariposas verdes, que se estrena hoy en los cines del país.



“La película aborda distintos casos de maltrato en los colegios y sus causas, que son muchas: si un chico le cae mal otro, si hay uno más gordo o más flaco, el género. El tema es polémico y ha tomado fuerza”, agrega el director.



En la película actúan Consuelo Luzardo, María Helena Döering, el joven venezolano Deivi Duarte y los mexicanos Julio Bracho y Cecilia Suárez, intérprete que se dio a conocer en Sexo, pudor y lágrimas.



“El guion aborda un tema actual, como el maltrato infantil y juvenil. Pero, también habla de la intolerancia, las relaciones entre padres e hijos, las estructuras entre los jóvenes y la forma como se comunican con las autoridades educativas”, le dijo Suárez a EL TIEMPO cuando rodaba Mariposas verdes, el año pasado en Tenjo (Cundinamarca).



Nieto Roa, recordado por las comedias El taxista millonario, El inmigrante latino y Esposos en vacaciones, taquilleras producciones del cine local, dice que el título de Mariposas verdes “es una analogía entre la vida del protagonista y la de una mariposa. Sus deseos de volar”.



El guion fue escrito por Idania Velásquez.



