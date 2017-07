Harrison Ford, el gran héroe de Hollywood

Harrison Ford asegura que Blade Runner “pudo haber sido mucho más que una película de culto”. En 1982, antes de convertirse en un clásico de la ciencia ficción, la película de Ridley Scott pasó sin pena ni gloria por los cines pese a contar con Ford, que ya era una estrella internacional, en el papel del cazador de ‘replicantes’ Rick Deckard.

En octubre llegará a las salas de todo el mundo Blade Runner 2049, la secuela de aquel filme, en la que Harrison Ford, que en julio cumplió 75 años, vuelve a meterse en la piel de Deckard; esta vez, acompañado por el chico de moda en Hollywood, Ryan Gosling.



No es la primera vez que Ford recupera uno de sus personajes. En el 2008 volvió a ser Indiana Jones en El reino de la calavera de cristal (casi dos décadas después de la anterior entrega de la saga) y en el 2015 regresó a la gran pantalla como Han Solo en el séptimo capítulo de La guerra de las galaxias, El despertar de la fuerza.



“Star Wars fue el comienzo de un viaje increíble”, dijo el actor en abril, cuando apareció por sorpresa en la Star Wars Celebration de Orlando (Florida, EE. UU.), un encuentro en el que se conmemoraba el 40.° aniversario de la saga galáctica que lo lanzó a la fama como Han Solo, antes de convertirse en el mítico arqueólogo Indiana Jones.



De la mano de George Lucas, creador de La guerra de las galaxias y de Indiana Jones –aunque esta última fue dirigida por Steven Spielberg–, Harrison Ford se convirtió en una de las grandes estrellas del cine y en el héroe estadounidense por excelencia: Indiana Jones fue elegido por el American Film Institute (AFI) como el más grande de todos los tiempos, en una selección en la que Han Solo ocupó el puesto 14.



Paradójicamente, Ford nunca ha ganado un Óscar ni un Globo de Oro, aunque su carrera fue reconocida con el premio Cecil B. DeMille en la entrega de los Globos de Oro del 2002, el premio César honorífico en el 2010 y el título ‘Estrella más taquillera del siglo’, otorgado en 1994 por la National Association of Theatre Owners para celebrar el éxito de sus películas, que han recaudado más de 5.500 millones de dólares.

Por eso no sorprende que sea uno de los actores mejor pagados de Hollywood (cobró 65 millones de dólares por la última entrega de Indiana Jones y 25 millones más el 0,5 por ciento de la taquilla por su regreso a Star Wars). Y cinco películas del medio centenar en las que ha participado están en el top 100 del AFI.

Sable láser y látigo

Aunque George Lucas no quería contar con él en un primer momento, el de Han Solo en La guerra de las galaxias fue el papel que hizo que Harrison Ford regresara a la actuación. Por aquel entonces se ganaba la vida como carpintero debido a las dificultades económicas por las que atravesaba, tras sus primeros papeles en cine y TV.



El actor había trabajado antes con Lucas en American Graffiti (1973) y cuando el realizador consiguió poner en marcha Star Wars llamó a Ford para que fuera él quien hiciera contrapeso a los jóvenes y desconocidos actores que pasaban por el casting. Pese a que no quería caras conocidas en la película, finalmente le dio al actor el personaje que lo convertiría en estrella mundial.



Harrison Ford tampoco fue la primera opción para interpretar a Indiana Jones, el profesor al que le ha dado vida en cuatro ocasiones: Cazadores del arca perdida (1981), Indiana Jones y el templo de la perdición (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), todas dirigidas por Spielberg.



También han sido cuatro las veces en las que se ha convertido en el mítico Han Solo, tanto en las películas de la trilogía original de La guerra de las galaxias –Una nueva esperanza (1977), El imperio contraataca (1980) y El retorno del jedi (1983)– como en el Episodio VII, El despertar de la fuerza. En otras palabras, Ford protagonizó dos de las sagas más taquilleras y con más seguidores en la historia del cine.

“ ‘Que la fuerza te acompañe’ es algo encantador, pero no es tan importante. Lo realmente importante es que uno se convierta en la fuerza, para uno mismo y tal vez para otras personas”, afirma el actor.

De carpintero a estrella mundial

Ford nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, en el hogar de los actores Dorothy Nidelman y Christopher Ford. Estudió inglés y filosofía en el Ripon College de Wisconsin, donde descubrió el teatro.



Sin terminar la universidad, se fue a Hollywood con la que sería su primera esposa, Mary Marquardt (1964-1979), y tuvo dos hijos, Benjamin (1967) y Willard (1969). Con Melissa Mathison (1983-2004) tuvo a Malcolm (1987) y a Georgia (1990), y adoptó a Liam (2001), el hijo de la actriz Calista Flockhart, con la que se casó en el 2010. En la meca del cine firmó con Columbia, por 150 dólares a la semana, para pequeños papeles en TV. Luego se cambió a Universal y en 1966 debutó en Dead Heat on a Merry-Go-Round, aunque no figura en los créditos. Frustrado por su falta de éxito y agobiado por las necesidades, trabajó como carpintero hasta que George Lucas le dio su primer papel importante en American Graffiti, en 1973. Con Francis Ford Coppola trabajó en The Conversation y Apocalypse Now, esta última fue estrenada cuando ya había triunfado como Han Solo. Tras su éxito en las sagas creadas por George Lucas, intentó dar un giro a su carrera con Witness (1985), de Peter Weir, por la que recibió su única nominación al Óscar. Sus papeles en Frantic (1988), de Roman Polanski, y Regarding Henry (1991) reforzarían la nueva orientación de la carrera de Ford, que había sido la gran estrella del cine de aventuras de los 80. En los 90 triunfó con películas como El fugitivo y Avión presidencial.



En 1998, la revista People lo nombró el hombre más sexy del mundo. Desde el 2003 cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama.



MIRIAM SOTO

Efe Reportajes