Hilary Swank se mete en la piel de una madre poderosa

Fue a finales de la década del 90 que la actriz estadounidense Hilary Swank probó las mieles de la televisión. Eran otros tiempos y esos programas ofrecían un retrato mucho más sencillo y hasta superficial. Swank lo vivió al hacer parte de uno de los ciclos de la producción juvenil ‘Clase de Beverly Hills’, antes de convertirse en una actriz de cine y de ganar dos premios Óscar por ‘Boys don’t Cry’ (2000) y ‘Million Dollar Baby’ (2005).

Pero ahora, ella se involucra de nuevo con la televisión como parte del elenco protagonista de la serie 'Trust', que recrea el famoso secuestro del nieto del magnate Jean Paul Getty, orquestado por la mafia italiana en 1983. Coincidencialmente, la reciente película ‘Todo el dinero del mundo’, de la que fue borrado Kevin Spacey luego de que se revelará su caso de acoso sexual, también tocó el tema.



“Creo que en ‘Trust’ tenemos la oportunidad de contar esa historia durante un periodo prolongado de tiempo y se puede profundizar más en los detalles de la dinastía Getty y el secuestro, mientras que la película que se estrenó se enfoca más en la retención forzada. Hay diez capítulos para contar lo que el filme no pudo hacer por tener solo dos horas”, reflexiona la actriz en una entrevista telefónica con EL TIEMPO. Swank interpreta a Gail Getty, la madre de la víctima del rapto.



La serie, que se estrena este lunes (9 p. m., por el canal de TV paga Fox Premium Series), cuenta además con la participación de Donald Sutherland, en el papel de un abuelo reacio a pagar el rescate de su nieto, y la dirección del británico Danny Boyle (‘¿Quién quiere ser millonario?’, ‘127 horas’, ‘Trainspotting’ 1 y 2).



“Danny es un director al que admiro mucho. Es alguien cuyo trabajo me ha inspirado mucho. Cuando me llamó para pedirme que formara parte de esto, sinceramente, ni siquiera necesité leerlo. Sabía que quería colaborar con él y esta oportunidad fue realmente un sueño hecho realidad”, recuerda Swank.



La actriz recuerda que cuando el director la llamó para ofrecerle el papel, lo que la sedujo es que se trataría de un personaje muy poderoso dentro de la trama.



“Una de las cosas que dijo fue que Gail Getty es realmente el ancla emocional de toda la historia. Con toda esa testosterona y cierta masculinidad para lidiar con el problema, Gail dependía en un principio de los hombres que la rodeaban, pero sabe que no recuperará a su hijo a menos que tome la iniciativa”, explica.



En opinión de Swank, ese registro que logró tiene una relevancia importante en la imagen de la mujer de hoy.



“Ella sigue su propio camino y cree en sus instintos, ya sea que tenga el apoyo o no de quienes la rodean” –comenta Swank –. No jugó como una víctima. Trató de hacer lo mejor que pudo para dar sentido al drama que estaba viviendo (…). Cualquier persona que esté dispuesta a hacer el trabajo y realmente entrar allí y resolver los problemas siempre tiene mi respeto”.



Hilary Swank también confiesa que quiso desmarcarse del trabajo de su colega Michelle Williams, quien hizo el mismo papel en el filme ‘Todo el dinero del mundo’.



“No me molesta la comparación que se pueda presentar, lo que me llamó la atención es que estamos ante una gran historia que grandes directores como Ridley Scott y Danny Boyle quisieron contar y que a muchos les interesaba ver”.



Sobre todo porque ofrece aspectos relacionados con ese deseo de conocer la dinámica del poder y el esquema familiar entre quienes son considerados privilegiados socioeconómicamente.



“Sí maneja ese ideal de poder, pero siento que se enfoca en ver las reacciones que tenemos cuando la vida nos arroja un momento de mucha presión o tensión emocional”, finaliza la actriz.

Dónde y cuándo

Desde este lunes, a las 9 p. m. en FOX Premium Series y en directo en la app de FOX. Cada episodio se podrá revivir bajo demanda en el acceso Premium de la app de FOX, posterior a su estreno.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1