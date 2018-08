'Hijos de las estrellas': el cielo y la Tierra sin límites

El director de la serie documental Hijos de las estrellas no es un desconocido en Colombia. El chileno Gonzalo Argandoña estuvo al frente de El cerebro y el universo, que hizo un recorrido por la vida del científico Rodolfo Llinás. Argandoña es un fanático del mundo científico y aprendió a contarlo de manera entretenida y emotiva.

Ahora llega con Hijos de las estrellas, una nueva temporada de esta búsqueda de los misterios del cielo donde la Tierra tiene mucho que ver.



Argandoña y su equipo recorrieron nueve países para esta nueva temporada, la segunda de esta serie: Colombia, Chile, México, Guatemala, Perú, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Canadá.



El contador de las historias en esta ocasión es el youtuber chileno Ricardo García, que tiene a su cargo hacer sentir esa pasión que los astros despiertan en los seres humanos desde tiempos inmemoriales.



Y hace parte de los rituales de los indígenas en sus territorios, hasta donde llegó el equipo de astrónomos, astrofotógrafos y arqueólogos para buscar los misterios del cielo que fueron observados desde puntos específicos de la Tierra, varios de ellos aún habitados por los descendientes de esos primeros estudiosos.



Los capítulos se verán de lunes a viernes a las 7:30 p. m. y los fines de semana a las 9 p. m. por Señal Colombia, que es coproductor de esta propuesta con la compañía chilena Cábala Producciones.

Tráiler de la serie documental Los hijos de las estrellas. Tráiler de la serie documental Los hijos de las estrellas. Ricardo García, youtuber chileno, presentador de 'Hijos de las estrellas'.

En este recorrido, Argandoña dice que uno de los lugares que más le sorprendió fue un observatorio de rayos gama y rayos cósmicos que está en México. “Estudiar qué son los rayos cósmicos, cómo se detectan y qué nos dicen del universo me cautivó, ya que hablan de un universo violento, con explosiones sorprendentes que podemos estudiar utilizando agua pura en lo alto de una montaña. Son muchos los temas que me marcaron y en muchos casos sigo en contacto con las personas involucradas, uno no solo conoce lugares y temas sino que uno descubre personas increíbles”, cuenta.



Los viajes de esta temporada incluyeron ir y venir por todo el continente, desde la Patagonia hasta Canadá, y las imágenes, que son maravillosas, tienen “eclipses de Sol, esos momentos mágicos en que el día se hace noche; y los mayores espectáculos de luz que nos ofrece la naturaleza, como las auroras boreales o el disco de la Vía Láctea”, comenta Ardagoña.



Los seguidores de este tipo de programas, verán también “cómo exploramos nuestros orígenes cósmicos a través de los grandes proyectos científicos. Nos preguntamos si sería posible que nos extingamos como especie y cuáles son algunas de las amenazas que podrían provenir del espacio. Fuimos en busca de señales de vida extraterrestre y además exploramos la importancia del agua en el Universo y en la vida en la Tierra”.



Todo lo anterior, con las imágenes más bellas del cielo y también de la Tierra.

¿Dónde y cuándo?

De lunes a viernes a las 7:30 p. m. Sábados y domingos, a las 9 p. m. por Señal Colombia