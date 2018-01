‘Creo que la serie retrata a un Jaime que ‘merecía’ ser asesinado’

“De lo que yo he visto, que son cuatro capítulos (de la serie Garzón vive, de RCN), el 99 por ciento es falso y además ofensivo”.



Así habla el caricaturista Alfredo Garzón, hermano de Jaime Garzón, sobre la producción de RCN que se emite actualmente a las 9 p. m., de lunes a viernes.



“Cronológicamente, la serie tiene muchos problemas. Jaime tenía unos cinco años cuando mi papá se enfermó gravemente y más tarde murió, y en la producción muestran a un niño de unos ocho años que va a cine con mi papá, que además lleva a una supuesta novia. De ese modo quieren explicar el machismo de Jaime”, comenta Garzón.

“No me gusta ese mensaje porque debilita el pensamiento y las cosas en las que Jaime creía: la vida, la democracia, la libertad”, dice.



Y es más enfático todavía: “A mí me parece que están pintando a un Jaime que desprecia a su compañera (Gloria Hernández, ‘Tuti’) y que desprecia a las mujeres. Él era coqueto, sí, pero respetuoso de las mujeres”, dice.



El caricaturista siente que están “retratando a una persona que ‘merecía’ ser asesinada. Y lo que es peor, se preocuparon más por mostrar a un Carlos Castaño (supuesto asesino y que sale en los primeros capítulos) tratando de detener el crimen”.



Alfredo y Jorge Garzón Forero, hermanos de Jaime, así como Gloria Hernández, compañera del humorista, hicieron una cesión de derechos a RCN para la realización de la serie.



“Me dije que ellos (RCN) eran capaces de hacer algo bueno, porque nos dijeron que sería un homenaje, un perfil mostrando al intelectual, al pedagogo, al hombre que creía en el diálogo, que sentaba en la misma mesa a enemigos acérrimos, que juntó la farándula y la política…”, afirma.



Cuenta que el canal los llamó hace unos tres años y en la negociación, que duró otros dos, los representó el abogado Ramiro Bejarano. “Se hizo una cesión de derechos sobre información para la realización de una obra audiovisual”, dice.

Pero lo relacionado con las referencias sobre sus padres son muy equivocadas, insiste Alfredo Garzón, quien le dijo a EL TIEMPO: “Mi papá, Félix María Garzón Cubillos, tenía su escuela de tabulación y procesamiento de datos. Me acuerdo que yo me sorprendía al ver esos computadores enormes, como neveras, y las máquinas en las que se metían las tarjetas perforadas con la información. Por eso, no estoy de acuerdo con que lo pinten como un viejo verde que enseñaba a escribir a máquina a señoritas”.



Sobre su mamá, Ana Daisy Forero Portella, comentó que era “muy estricta. Ella se quedó viuda con cuatro niños pequeños, y ahora que tengo hijos, entiendo que uno tiene que estar pendiente, porque las cosas con los muchachos pueden coger cualquier dirección. Pero era una mujer dulce y adoraba a Jaime, le decía ‘mi gordito’, y su muerte fue devastadora para ella”.



Dice no tener problemas “con que hagan ficción, pero mis hijos me dijeron que no sabían que su abuelo era un tipo ridículo que mientras ponía a su hijo a ver cine, besaba a una novia”.



Lo que ha debido mostrar la serie, según Alfredo, es de dónde sale un niño como Jaime, del que fue muy cercano porque solo se llevan dos años (Alfredo es mayor). “Sale de una casa en la que se leía prensa, se opinaba de política, se oía el programa radial El pereque y muchos más. No había televisión, entonces nosotros leíamos y hacíamos otras cosas”, dice.



“En RCN se ganaron nuestra confianza, pero lo que vi es malintencionado. Después de dos años de conversaciones, echaron el acuerdo a un cajón. Hicieron una ficción ofensiva”, dijo.



Alfredo Garzón sigue acompañando el proceso penal de la muerte de su hermano. “La culpa de su asesinato es de la extrema derecha. El expediente hoy es gigantesco y hay varios implicados. Son muchos los asesinados en este país que, como Jaime, defendieron los derechos humanos”.

La marca Jaime Garzón

Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón, realizó el registro de la marca Jaime Garzón Forero, que incluye la cobertura en telecomunicaciones, educación, formación, servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales, entre otros. Aunque fue ella quien hizo la inscripción, esta cobija a sus dos hermanos.



Según Mónica Ramírez, delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “se registraron la foto, la firma y el nombre”.



Marisol Garzón Forero, amparada en este documento, anunció acciones judiciales por “competencia desleal y una usurpación de la marca Jaime Garzón Forero” en contra del Canal RCN.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

EL TIEMPO

olgmar@eltiempo.com