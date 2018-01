Hermana de Jaime Garzón demandará al canal RCN

La hermana de Jaime Garzón, Marisol Garzón, dijo en una rueda de prensa el viernes pasado, que “el canal RCN está desarrollando una competencia desleal y una usurpación de la marca Jaime Garzón Forero” y por eso se iniciarán acciones legales.

Estas acciones, informó el abogado Juan Manuel Ramírez Acero, a cargo del caso y quien estudió con Garzón Derecho en la Universidad Nacional, “se harán ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y ante la Fiscalía.



“La imagen de Jaime Garzón y su firma son derecho exclusivo de María Soledad Garzón Forero y hemos enviado una comunicación a RCN”, agregó el abogado, mientras Marisol Garzón informó que el registro de la marca se hizo el 15 de septiembre del año pasado.



La hermana del fallecido humorista dijo que lo que está mostrando el canal en la serie Garzón vive no es cierto.

La imagen de Jaime Garzón y su firma son derecho exclusivo de María Soledad Garzón Forero FACEBOOK

TWITTER

“Nunca vi borracho a mi papá. Claro que se tomaba sus cervezas, como todos, pero eso es tergiversar nuestra historia. A mí me ponen como si me hubiera ido al noviciado cuando tenía 8 años y eso no es así”, continuó.



“Mi libro 'Jaime Garzón, mi hermano del alma' cuenta quiénes somos nosotros, habla de nuestra familia, nuestra vida cotidiana. Lo hice a los diez años de la muerte de Jaime porque quería decir que mi hermano no era un guerrillero, como muchos lo calificaban, ni se quedaba con la plata de los secuestrados, como tantos afirmaban”, subrayó Garzón.



Agregó que aunque ella registró la marca, sus hermanos, Alfredo y Jaime, como herederos, también tienen derechos.



“Ellos firmaron para hacer la serie, yo no, y ellos están en todo su derecho. La marca me da la posibilidad de decidir qué hacer con ella”, comentó y manifestó que aunque el canal RCN invirtió mucho dinero en la realización de 'Garzón vive', “también está recibiendo mucha plata”.



El abogado Ramírez dijo que van a esperar una respuesta de RCN, pero no adelantó que le solicitarían al canal. “Esperamos qué pasa con el proceso. Estamos en manos del Estado”.



Por su parte, Alfredo Garzón, hermano de Jaime Garzón y quien se desempeña como caricaturista, publicó una columna en 'El Espectador' titulada ‘Mea culpa’, en la que afirma: “Más allá de los errores y las inconsistencias que, por ejemplo, en el primer capítulo muestran a Jaime lanzando al aire acusaciones que ponían en riesgo la integridad de sus compañeros de trabajo —cosa que él jamás hubiera hecho—, hay toda una construcción de ese Jaime Garzón de la ficción que bordea una misoginia condenable y alejadísima de la verdad. También construyen su infancia —y la mía— a partir de errores cronológicos y, lo que es más delicado, muestran a mi padre como el fundador de esa misoginia en Jaime”.

Nunca vi borracho a mi papá. Claro que se tomaba sus cervezas, como todos, pero eso es tergiversar nuestra historia FACEBOOK

TWITTER

Y agrega: “Cuando decidí firmar y hacer parte del proyecto de RCN lo hice con una sola finalidad. Elaborar un perfil sobre mi hermano que el canal se comprometía a respetar por contrato. Evidentemente no medí la argucia que había del otro lado y las licencias que podían tomarse en nombre de la ficción. Tampoco se me ocurrió dejar pautado el perfil de mi padre, por ejemplo. Jamás pensé que lo iban a presentar de forma tan chabacana y poco respetuosa. No imaginé que el foco iba a estar en presentar a Jaime Garzón como un 'tumbalocas'”.



Por su parte, fuentes del canal RCN informaron que “se hizo un contrato de derechos con los hermanos de Jaime Garzón y la Tuti, su esposa. El escritor de la historia, Juan Carlos Pérez, investigó por más de dos años con sus amigos, sus hermanos y con la esposa. Esa firma y el contrato fueron antes de que se registrara la marca”.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO