'Here and Now', una serie de familia que quiere verse diferente

Ramón es un joven conflictivo de origen colombiano que está creciendo en una familia que ha adoptado a otros chicos de diferentes culturas, y ese contexto lo ayuda a tratar de encontrar un espacio de equilibrio entre lo que quiere para su vida, su preferencia sexual y sus emociones.



Así se puede describir el reto que enfrenta el actor costarricense Daniel Zovatto, quien se metió en la piel de este personaje en la serie Here and Now, que se estrena este domingo por la cadena HBO, a las 9 p. m., un drama multicultural, con brotes de humor y hasta elementos paranormales.

Parece una receta compleja, pero más que eso, conlleva un ejercicio de reflexiones un poco más profundas acerca del poder de la tolerancia y las sorpresas que muchas veces tienen para ofrecer quienes representan otros rasgos de identidad.



La convivencia de este círculo familiar, comandado por dos pesos pesados de la actuación: Tim Robbins (que interpreta al profesor de filosofía Greg ) y Holly Hunter (la abogada Audrey), se pone a prueba cuando Ramón comienza a tener una serie de visiones.



La idea se gesta en un momento en el que los estadounidenses experimentan una coyuntura social y política intensa, marcada por un extraño renacer de sus intolerancia y, a la vez, la reafirmación de un sentimiento de empatía, que parece estar en un nivel bajo.



Es un ejercicio difícil el que tienen Robbins, Hunter y Zovatto, quien lleva esa responsabilidad de ofrecer un retrato del latino en una familia estadounidense con un hijo biológico y otros de Vietnam y Somalia.



“Esta es una serie muy importante y que aparece en el momento justo, pues ahora se están discutiendo conceptos relacionados con la equidad de género, la diversidad sexual, la tolerancia; estoy orgulloso de estar en una serie que pone esos temas sobre la mesa, como ya lo está haciendo la música o el cine”, reflexiona Daniel Zovatto, en una entrevista con medios latinoamericanos en la que participó EL TIEMPO.



Él no es nuevo frente a las cámaras, apareció en la película Lady Bird y en varias producciones de suspenso y terror como It Follows, Fear the Walking Dead y No respires.



“Mi personaje ha pasado por muchas situaciones en su vida y eso lo marca psicológicamente (...). Realmente ese fue el reto a la hora de asumir el papel de este colombiano que fue adoptado cuando tenía 18 meses de vida. Él está tratando de encontrarse a sí mismo, pero, de pronto, comienza a alucinar y a lidiar con cosas que lo hacen dudar de la realidad y la fantasía”, reflexiona.



El hecho de jugar con tantos elementos ha puesto a la serie en un extraño riesgo. Quienes ya han visto un adelanto reconocen que es llamativa su idea de asumir un tono liberal y un tanto excéntrico, pero a la vez explican que es peligroso apuntar a tantos frentes.



“Tiene potencial, pero necesita dejar de lado la presentación de la familia y saber qué quiere ser”, escribió Tim Goodman, en The Hollywood Reporter.



“Esta serie habla de cosas que pueden sorprender o hasta incomodar (...). No es ligera, pero intentamos que fuera realista en esa imagen familiar en la que todos se preocupan por todos, pero lidian con situaciones difíciles”, finaliza Zovatto.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1