‘Hay cosas que ves en un filme y quieres cambiar, pero es tarde’

Esta actriz no requiere de mucha presentación: de sus 82 años de edad, Judi Dench ha dedicado 60 a la actuación en el teatro, el cine y la televisión. En su larga trayectoria le quedan pocos papeles pendientes, pero el de la reina Victoria, soberana del Reino Unido en el siglo XIX, ha hecho mella en su carrera.



“Ella tenía una mente muy abierta, que cambió la perspectiva en una era conservadora. Pero lo más importante era su lado humano, porque nunca tuvo una relación muy buena con sus hijos y, pese a eso, conectó con uno de sus empleados más jóvenes”, sostiene Dench.

En una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO, la actriz conversó sobre Victoria y Abdul, la película en la cual interpreta por segunda vez a la monarca (la primera fue en 1997, en Mrs. Brown).



La inolvidable Agente M en ocho entregas de James Bond, por mencionar uno de sus roles más carismáticos en una filmografía de 122 títulos; ganadora de un premio Óscar (como actriz de reparto, en 1999, por Shakespeare enamorado) y nominada a la estatuilla en otras seis ocasiones, dejó ver en la charla su buen humor.



Esta tremenda actriz, nacida en York (Inglaterra), no ha pensado en abandonar los escenarios pese a la enfermedad ocular degenerativa que padece desde hace años y limita cada vez más su trabajo.



Dench reveló detalles de sus más recientes interpretaciones en la gran pantalla en Asesinato en el Expreso de Oriente y Victoria y Abdul, ambas en cartelera.

¿Cómo surge esta amistad entre la reina y Abdul?



Ella ha perdido a su esposo, el príncipe Alberto, así que se aferra a la amistad que tiene con uno de sus súbditos, John Brown (que inspiró la película Mrs. Brown). Hasta que él muere también y Victoria queda desolada. Cuando conoce a Abdul, mucho más joven y espontáneo, siente que puede deshacerse de la atención excesiva que tiene como reina y ser más informal.



¿Cómo es la relación entre Abdul y Victoria?



De mucha admiración. India forma parte de su reino, pero Victoria nunca ha ido. Así que siente mucha curiosidad acerca de su gente, sus costumbres, su religión, la forma como se comunican en urdu. En Abdul encuentra a un joven gentil dispuesto a escucharla y explicarle sin las formalidades de su estatus.



¿Qué impresión le dejó el actor indio Ali Fazal (Abdul)?



Pienso que es un Johnny Depp joven: es hermoso, inteligente, con un tremendo sentido del humor, altísimo… aunque muchos son más altos que yo (se burla de ella misma, que mide 1,55 m).



De las experiencias del rodaje, ¿cuál fue inolvidable?



Haber estado en Osborne House, la casa de la verdadera reina Victoria en la isla de Wight. Me senté en su escritorio y por la ventana tuve la misma vista que ella tuvo. ¡Me senté en el escritorio de la reina Victoria!



¿Cómo escoge hoy sus personajes?



Depende de con quién vaya a trabajar y qué tan diferente es de las que cosas que he hecho. Por ejemplo, siento que mi participación en Asesinato en el Expreso de Oriente fue gloriosa: es de lo más breve que he hecho, con ropa elegantísima, al lado de Olivia Coleman y dos graciosos perros, usando una gran cantidad de joyas. ‘Puedo manejar esto, sin duda’, me dije (risas).



¿En su carrera se ha topado con personajes difíciles?



¡Muchísimos! Estoy segura de que han sido más los difíciles que los fáciles. No sé por dónde empezar, pero ha habido varios en teatro y en el cine. Lo que pasa es que muchas películas que he hecho no las he visto. Quizás algún día las vea.



¿Por qué?



Así lo decidí. En el teatro recibes el comentario que sea, bueno o malo, y en la siguiente función tienes la posibilidad de cambiar o mejorar lo que hiciste. En las películas no. Hay muchas cosas que ves en un filme que quisieras cambiar o interpretar de otra forma, pero es demasiado tarde.



¿Es doloroso verse en la pantalla?



Es terriblemente doloroso. No es fácil aceptar cómo te ves ahora. ¿Te imaginas? Yo era una chica muy delgada a los 40, y ¿ahora? Mira (se ríe).



Pero la gente la adora…



Bueno, eso no lo sabes muchas veces. Solo te llegan los comentarios de la gente que se queja porque un filme no llenó sus expectativas.



