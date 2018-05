Las acusaciones contra Harvey Weinstein que motivaron #Metoo

El productor de Hollywood Harvey Weinstein enfrentará cargos por violación y abuso sexual ante un juez de la ciudad de Nueva York. Weinstein se entregó a las autoridades este viernes en una comisaría y se puso a disposición de la justicia.

Sin embargo, quedó en libertad luego de pagar una fianza de 1 millón de dólares.



El productor siempre ha negado sus acusaciones y aunque ya enfrentaba investigaciones tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, todavía no había sido imputado.

Sus acusaciones se conocieron por primera vez cuando en octubre del 2017 'The New York Times' publicó denuncias en su contra de parte de un grupo de actrices. Luego de esas denuncias, 13 mujeres más se atrevieron a hablar y a acusar al productor en The New Yorker. Posteriormente ambos medios fueron merecedores del premio Pulitzer por destapar este caso.



Dentro de las mujeres que han hecho acusaciones en contra de Weinstein están Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Asia Argento, Lucia Evans y Ashley Judd.



A raíz del escándalo del caso Weinstein, en las redes sociales se desató un movimiento llamado '#Metoo' (Yo también) en el que mujeres del mundo cinematográfico se animaron a denunciar situaciones de abuso y desigualdad de género.



Luego de los escándalos Weinstein fue despedido de su compañía Weinstein Company, que luego se declaró en bancarrota. Además fue uno de los tres expulsados de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood por escándalos de abuso sexual.

