Harvey Weinstein se entregará a la justicia este viernes

El productor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de acoso y agresiones sexuales, se entregará este viernes a las autoridades en Nueva York, indicaron varios medios estadounidenses.

'The New York Times' dijo, citando autoridades judiciales bajo anonimato, que

Weinstein comparecerá la mañana del viernes y que será inculpado.



Al ser consultado al respecto este jueves, el abogado de Weinstein, Ben Brafman, declinó hacer comentarios.



Los informes sugieren que la Oficina del Fiscal de distrito de Manhattan y el Departamento de Policía de Nueva York han estado investigando a

Weinstein durante meses.

Weinstein, de 66 años, podría enfrentar formalmente el viernes cargos relacionados al menos con una mujer, Lucia Evans, quien lo acusó de haberla obligado a practicarle sexo oral en 2004, dijo el New York Daily News.



La carrera del otrora omnipotente productor comenzó a hundirse en octubre pasado tras la aparición de dos artículos explosivos en 'The New York Times' y la revista 'New Yorker' con acusaciones sobre su conducta, que provocaron una ola de denuncias de acoso sexual en todo Estados Unidos e incluso en el mundo.



Desde entonces, más de un centenar de mujeres lo han señalado de comportamientos cuestionables que se remontan a 40 años y que van desde el acoso hasta la agresión sexual y la violación.



Padre de cinco hijos, casado dos veces, es investigado por la policía británica y estadounidense, pero aún no ha sido acusado de ningún delito. Él niega haber tenido relaciones no consensuadas y, según los informes, ha estado en tratamiento para adicción al sexo.