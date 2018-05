Weinstein deberá responder por cargos de violación y agresión sexual

Las inculpaciones por una violación en el 2013 y una agresión sexual en el 2004 contra el productor Harvey Weinstein representan una primera batalla ganada por el movimiento #MeToo.



Casi ocho meses después de que su fulgurante carrera se hundiera, Weinstein se entregó en la comisaría de Policía de Manhattan y más tarde salió esposado, con las manos en la espalda, para ser escoltado hasta la corte distrital.

En una breve comparecencia, el juez confirmó las condiciones de su liberación bajo fianza, negociadas con su abogado, Ben Brafman: un depósito de un millón de dólares en efectivo, la obligación de usar un brazalete electrónico y la entrega de su pasaporte a las autoridades.



Sus desplazamientos deberán limitarse a los estados de Nueva York y Connecticut. Brafman dijo a periodistas que Weinstein se declarará no culpable y que la defensa considera que los cargos no están respaldados con evidencia. La próxima audiencia se fijó para el 30 de julio.



En octubre pasado, ‘The New York Times’ y ‘The New Yorker’ revelaron decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, lo que generó una campaña mundial contra los abusos sexuales y el machismo en Hollywood. Una de las reacciones más eufóricas fue la de la actriz Rose McGowan. “Te tenemos, Harvey Weinstein, te tenemos”, escribió en Twitter la actriz, quien está promocionando su libro ‘Brave’, en el que describe la agresión sexual que presuntamente sufrió de parte de Weinstein en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance.



La oficina del fiscal de distrito Cyrus Vance dijo que para los cargos del 2013 la identidad de la víctima no fue divulgada. El segundo, una agresión sexual que data del 2004, parece corresponder a la de Lucia Evans, que ya había denunciado que el exmagnate la forzó a hacerle una felación.

AFP - EFE

Nueva York