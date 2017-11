Harvey Weinstein formó un ejército de espías para frenar denuncias

El productor Harvey Weinstein gastó cientos de miles de dólares para sofocar los señalamientos de abuso sexual, que hoy le costaron su carrera, contratando exagentes de inteligencia para investigar a sus víctimas y a periodistas atrás del caso, informó el lunes 'The New Yorker'.

La revista, que le siguió al diario 'The New York Times' con fuertes revelaciones del caso, señaló que una exagente israelí contactó a una de las principales acusadoras, la actriz Rose McGowan, haciéndose pasar por una militante de los derechos de la mujer.



La mujer, empleada de la empresa privada de seguridad Black Cube, grabó en secreto horas de conversaciones con la actriz, que estaba a punto de publicar sus memorias, tituladas 'The Brave', cuyo contenido preocupaba a Weinstein.



El autor del artículo, Ronan Farrow, que hace un mes publicó las primeras denuncias de violación en contra del productor, indicó que este "ejército de espías" fue desplegado desde por lo menos el otoño boreal de 2016.



El artículo cita docenas de documentos y a siete personas involucradas directamente en los esfuerzos del productor para evitar cualquier publicación en su contra. Además de Black Cube, dirigida por exagentes de inteligencia israelí que cobró al menos 200.000 dólares por sus servicios, el productor contrató otra empresa similar, Kroll, que por ejemplo halló 11 fotos del productor con McGowan después de la presunta agresión para desacreditarla.



La agente que contactó a McGowan también contactó a periodistas que investigaban el caso, como Ben Wallace de New York Magazine para ver qué información tenía.



Weinstein y su equipo querían saber qué información manejaba la prensa y al mismo tiempo investigaban a los propios reporteros, indagando en su vida personal para tener material para contradecirlos, desacreditarlos o intimidarlos.



En el caso de Wallace, buscaron información sobre su exesposa. El periodista aseguró que nunca había experimentado tanta presión para interrumpir un artículo, que al final la revista decidió no publicar en enero de 2017 porque nadie habló 'on the record'.

Weinstein -investigado por las policías de Londres, Nueva York y Los Ángeles- "personalmente monitorizaba el progreso de estas investigaciones", usando inclusive a "exempleados de su estudio para conseguir nombres y hacer llamadas" que algunos sintieron "intimidatorias", añadió el texto.



El productor también recibió información del director de contenido de American Media Inc. que publica el National Enquirer, Dylan Howard, que usó a uno de sus reporteros para llamar a la exesposa de un director que tuvo un romance con McGowan para que dijera cosas negativas sobre la actriz.



"Tengo algo MARAVILLOSO", le escribió Howard en un correo electrónico. "Excelente, sobre todo si mis huellas dactilares no están en ello", respondió.



En algunos casos, continuó la publicación, las investigaciones eran conducidas por los abogados de Weinstein, como David Boies, reconocido por representar a Al Gore en la disputa de la elección presidencial de 2000 y por sus argumentos a favor del matrimonio del mismo sexo en la Corte Suprema.



"Boies firmó personalmente el contrato ordenando a Back Cube de encontrar información que detuviera la publicación del New York Times" mientras su firma representaba al diario en otro caso de difamación.



Hofmeister dijo al New Yorker: "es ficción sugerir que cualquier individuo haya sido blanco" de intimidación.

Expulsado "de por vida"

La Academia de la Televisión de Estados Unidos expulsó "de por vida" a

Weinstein, tras reunirse este lunes.



La decisión, informada en un comunicado enviado a medios especializados, le sigue a una similar tomada por la Academia del cine y el sindicato de productores poco después que estallara el escándalo, hace un mes.



"La Academia apoya a aquellos que se expresan contra el acoso en todas sus formas y se mantiene firme al lado de quienes se vieron afectados", indicó un comunicado.



"Las revelaciones de tantos ejemplos de esta horrible conducta perturban profundamente a la Academia", añadió el texto, en el se anuncia una "detallada revisión de los códigos de conducta" del organismo.



Weinstein recibió un total de 17 nominaciones a los premios Emmy, por sus programas 'Project Runway' y 'Project Greenlight', de HBO.