El amor de la crítica, lejos de la pasión del espectador

A veces la crítica y la audiencia de las series de televisión generan una frontera complicada.



Cuando a la gente le gusta mucho una producción o el halo de popularidad sobrepasa las cifras de seguidores, puede ocurrir que los expertos no estén a tono con esa tendencia.

Pero hay casos en los que algunas joyas reconocidas por los que saben de televisión no conectan del todo con el grueso de la audiencia.



Uno de los ejemplos más recientes es Halt and Catch Fire, un drama de culto que explora cómo los computadores entraron a los hogares y generaron una dinámica en un mercado nuevo; claro, desde una perspectiva enfocada en quienes asumieron una revolución que hoy define el consumo.



Esta producción, considerada como una abanderada de una reflexión social muy clara y entretenida, apenas ha podido pasar de un promedio de medio millón de espectadores (la emite el canal de TV paga AMC, los lunes, a las 10 p. m.).



“El poder acumulativo de la serie después de cuatro temporadas, presentando las historias de cuatro personas, es más grande que el de cualquier capítulo individual”, opinó Daniel Fienberg en The Hollywood Reporter, mostrando que se trata de un producto que hay que consumir poco a poco para encontrarle el sabor.



Algo parecido le sucedió a la nueva temporada de Twin Peaks, que llevó los mejores elementos del thriller a los terrenos de lo onírico y surrealista de la mano de David Lynch (Net-flix la emitió en Latinoamérica) y con ello revivió esta valiosa aventura de un pueblo, un detective y raras situaciones.



La fama y complejidad de su pasado llamó la atención de muchos, pero las cuentas arrojaron que solo fue vista (en el canal Showtime de Estados Unidos) por un poco más de 500.000 personas.



De nada sirvió que los adjetivos se movieran entre ‘alucinante’, ‘extraña’ o ‘magistral’, pues esta producción regresó para quedarse en la retina de unos cuantos que aguantaron su capacidad de elevarse al punto de una locura controlable. “La maestría de Lynch creando tensión persiste”, dijo James Poniewozik, en The New York Times.

‘The Americans’ es una serie que transcurre en la Guerra Fría y en la que una pareja de soviéticos se infiltra en EE. UU. Foto: FX

Menos extraña y con un aire de nostalgia, también es protagonista de este selecto grupo la serie The Americans.



Se trata de una historia de suspenso en la Guerra Fría, en la que se relata la infiltración de una pareja de esposos de la extinta Unión Soviética, quienes se hacen pasar como estadounidenses. Al llegar a la quinta temporada, la serie no perdía el amor de los especialistas, pero sí el de los televidentes. Mantuvo las cifras en un poco más de un millón de espectadores, pero el próximo año tendrá su sexta temporada de cierre.



Algo parecido experimentó Legión, un impresionante giro argumental en el terreno de los superhéroes llevados a la TV (emparentada con la saga de X-Men), que impuso un estilo visual y psicológico más complejo si se compara con producciones del mismo universo.



“Un fascinante experimento de personajes con una saga de cómics que pocos conocen”, dijo el crítico Merrill Barr en la revista Forbes, aunque en sus estreno solo tuvo un millón de televidentes, pocos si se le compara con los estrenos de The Gifted, con 4 millones, o Inhumans, con 3 millones.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO