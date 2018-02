Greta Gerwig, la mujer nominada al Óscar en mejor dirección

Bendita entre el grupo de hombres nominados al galardón en el apartado de mejor dirección de los premios Óscar, Greta Gerwig ha logrado pasar del papel de musa del cine independiente a una valorada realizadora gracias al trabajo que hizo en 'Lady Bird'.

Su presencia en este grupo de nominados tiene una relevancia especial en este momento no solo por la discusión acerca del equilibrio laboral y el respeto a las mujeres en una industria golpeada por el escándalo de abuso sexual y el machismo, sino porque es la protagonista de ese gran paso que significa ser realizadora y que su trabajo de contar historias tenga la misma relevancia que el de sus colegas.



Su esfuerzo ha permitido al público descubrir su capacidad para contar historias sencillas tras una mirada rápida, pero profundas al enfocar sobre ellas la atención.

​

Precisamente, 'Lady Bird', la cinta que se acaba de estrenar en las salas del país, da cuenta de ese talento narrativo que antes demostró delante de la cámara como actriz.



No la tiene fácil: está en competencia con realizadores de la talla de Christopher Nolan (Dunkerque), Paul Thomas Anderson (Hilo invisible), Guillermo del Toro (La forma del agua) y Jordan Peele (¡Huye!), este último, quizás, con el que podría tener una conexión más cercana: ambos hablan de problemas cotidianos con protagonistas jóvenes (el racismo, en el caso de Peele) y esa necesidad de volar o escapar de ciertos esquemas.



Para ello, la realizadora, de 34 años, se ha unido a la actriz Saoirse Ronan, quien encaja perfectamente en las inquietudes artísticas y emocionales de un personaje con el que es fácil sentir empatía o reconocerse, por lo menos en lo referente a lo que fueron esos sueños de rebeldía en la juventud.



Greta Gerwig comenzó como actriz en la serie dramática Young American Bodies, en el 2016; luego, saltó al drama con visos de comedia en Hannah Take the Stairs, en la que su personaje quedaba atrapado en un triángulo amoroso, y experimentó su primer trabajo como directora junto a Joe Swanberg, con quien rodó Nights and Weekends: otra mirada al amor, pero que exploraba los retos de una pareja que tenía que lidiar con la distancia.



En Baghead volvió a pararse frente a la cámara para participar en un cuento de comedia ácida acerca de un grupo de actores que se miden a ser parte de una producción independiente.



Y no le dio miedo involucrarse en el filme de terror The House of the Devil, en un papel pequeño, en una trama de horror y suspenso con una textura que recuerda producciones del género de la década del 70, aunque fue rodada en el 2010.

Nadó tranquila en las aguas de la comedia más comercial apareciendo en Amigos con derechos o la nueva versión de Arturo: el millonario seductor, junto a Russell Brand.



Pero, fiel a su espíritu, no se puede olvidar su trabajo en pequeñas historias que se hicieron inmensas en algunos circuitos cinéfilos, como Greenberg (con Ben Stiller); Lola Versus y Frances Ha: fábulas que reflejaban a mujeres al tratar de pasar la página a sueños rotos y que no perdían la esperanza de hacer cambios radicales de vida.



De ahí viene la sensibilidad con la que hoy tiene hablando a los críticos por su trabajo en 'Lady Bird', pues es evidente la coincidencia en esas búsquedas emocionales de esta realizadora, que parece querer pintar la naturaleza femenina sin tanto complique, en un momento del cine contemporáneo en el cual se está tratando de escapar de muchos estereotipos y retratos incómodos.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO@AndresHoy1