‘Genius’, la vida de Albert Einstein llega a la TV

Al australiano Geoffrey Rush le gustan los papeles complejos, de esos que revelan momentos o características que llevan al actor a encontrarse con sentimientos o habilidades que no creía tener. Parece un lugar común en el ejercicio de la interpretación, pero en el caso de Rush es una marca muy fuerte y profunda con la que se ha convertido en uno de los más respetados dentro del séptimo arte.



Desde esa ocasión en la que conjuró las heridas de una depresión adentrándose en la piel de un atormentado pianista en el filme ‘Shine’ (1996), con la que no solo cambió su estado de ánimo, sino que ganó un premio Óscar y se convirtió en uno de los intérpretes de mayor proyección en Australia.

Luego se enfrentó a retos como protagonizar el filme de intriga ‘El sastre de Panamá’, en el que interpretó a Harold Pendel, un hombre anodino, pero con buenas conexiones; o meterse en la piel del Marqués de Sade con ‘Quills’ o del corsario Héctor Barbossa en la saga de ‘Piratas del Caribe’, que precisamente terminó de rodar recientemente.



Sin embargo, reconoce que ahora enfrenta uno de sus papeles más complejos de su vida como actor: el de Albert Einstein.



Rush quedó impactado con la idea de convertirse frente a las cámaras en el científico más grande del siglo XX, por eso no dudó al leer el guion de ‘Genius’, la serie de NatGeo que se aventura a contar no solo los alcances para la ciencia, sino aspectos personales de su vida y sus batallas cotidianas reflejadas en sus complejas e inestables relaciones personales.



Ambientada durante el transcurso de dos guerras mundiales, un sentimiento creciente de antisemitismo en Europa y la presión de un descubrimiento que derivó en un nueva etapa nuclear para la humanidad, Genius se estrena este lunes, por el canal de TV paga NatGeo, a las 10 p. m. Precisamente, Geoffrey Rush habló con EL TIEMPO en una entrevista telefónica acerca de esta nueva experiencia televisiva.



¿Qué piensa del hecho de que se haya llevado a la pantalla de TV la vida de Albert Einstein?



Bueno, el libro ‘Einstein: su vida y su universo’, de Walter Isaacson, que salió hace unos cinco años, era la Biblia –por así decirlo– de la historia. Al principio se pensó como un largometraje, pero después los productores se dieron cuenta de que la vida de este personaje se extendía desde la edad de oro de la ciencia europea, a finales del siglo XIX, y luego apareció casi como un antihéroe entre las dos guerras mundiales.



Entonces, el formato más adecuado para profundizar en su universo científico y su vida doméstica era el de diez episodios.

¿Qué aspectos personales se revelan?



Su vida matrimonial, las dificultades que tuvo tras el fracaso de su primera relación y el distanciamiento que gestó en la relación con sus dos hijos. Probablemente, yo sabía tanto sobre Einstein como cualquier otra persona, todas las cosas obvias. Había visto fotos de él y sabía que era un gran físico teórico, pero yo tenía muy poco conocimiento de sus creencias religiosas y políticas en ciertos puntos de su vida y la gran figura humanitaria que era.



¿Es en verdad uno de los papeles más desafiantes de su carrera?



Sí. Porque me considero como un actor de personajes que tiene la oportunidad de jugar con esta figura heroica tan particular, en un ambiente tan extraordinario como aterrador y desafiante.



Además, trabajé en el rodaje de ‘Genius’ con actores de Serbia, Alemania, Dinamarca, Noruega, América y Gran Bretaña, y eso no sucede en la mayoría de las veces. En realidad fue una experiencia muy placentera.



Gracias al maquillaje usted se parece mucho a Einstein, pero imagino que hizo un viaje emocional a fin de alcanzar el tono adecuado para interpretarlo y encontrar su esencia…



Fue un poco de ambos enfoques (lo físico y lo emocional). Vi muchas imágenes de los noticieros, de sus discursos y conferencias. Fue una observación muy detallada que se complementó con el trabajo del departamento de vestuario y maquillaje. Pero aproveché también recursos de la imaginación para hallar paralelos de su vida emocional que pudieran conectarse con las descripciones del guion.



¿Cómo fueron los contrastes de la vida de Albert Einstein?



Era muy generoso con ese don de sus descubrimientos científicos, que quería compartir con el mundo. Pero al mismo tiempo descuidó algunas de sus responsabilidades como padre y marido.



En su opinión, ¿qué diría este científico del mundo de hoy?



De alguna manera, el mundo no es tan diferente ahora en comparación con el que él vivió en esa época.



Se estaban gestando grandes cambios, sobre todo en su campo de interés (matemáticas y teoría de la física), que se complementaba con cosas como la invención del cine, el automóvil y el descubrimiento de las radiografías; pero también hubo una gran conmoción por el ascenso de los Estados totalitarios en Europa. Si él viviera en este momento, probablemente sentiría que no hemos avanzado tanto en nuestro sentido de inquietud.

Un hombre de frases memorables

“La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos abierta”.



“La imaginación es más importante que el conocimiento”.



“Todo debe simplificarse lo máximo posible, pero no más”.



“El secreto de la creatividad es saber cómo esconder tus fuentes”.



“La educación es lo que queda una vez que olvidamos todo lo que aprendimos en la escuela”.



“Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”.



“No todo lo que cuenta puede ser cuantificado, y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta”.



“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento

En twitter: @AndresHoy1