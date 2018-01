‘Garzón’, los diversos modos de ser colombianos / El otro lado

Nadie es como lo pintan. Ni en la historia, ni en el periodismo ni en la ficción. Pero hay testimonios de país que deben ser contados para saber quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Por eso, la serie sobre Garzón del Canal RCN es maravillosa y necesaria.



Garzón es muchos modos de ser colombianos:

Heriberto de la Calle, para simbolizar a ese pueblo recursivo que desde la risa ironiza al poder como su única vía para sobrevivir la miseria en que lo postran.



Néstor Elí representa al portero y vigilante que hemos terminado siendo todos los colombianos: lambones críticos de ese edificio llamado Colombia.



Dioselina Tibaná es un homenaje a la empleada de servicio, quien es la sabia que mantiene viva a la familia nacional.



Inti de la Hoz expresa a la chica gomela devenida periodista egresada de Comunicación y cuyos comentarios son absolutamente parecidos a los de nuestros periodistas de tevé.



John Lennin recrea ese encanto ‘mamerto’ que somos los colombianos: activistas de lo obvio y líderes de la nada, vacío retórico de fundamentalismos.



Y el mejor, que fue Godofredo Cínico Caspa, porque recrea al país fascista, injusto, religioso y excluyente de derechas que somos: esa Colombia a la que no le gusta la Constitución del 91 y se ha dedicado a mantener el ‘statu quo’ sin importar vidas, democracias, derechos humanos ni paz.

Garzón pegó porque su referencia de inteligencia, gesto y verdad eran los sujetos populares. Pero también fue el político que quiso hacer otro país, que le gustaba la paz, que gozaba de la conversación, que jugaba a criticar de frente y con argumentos. El político que se movía cerca del poder porque había concluido que si no se transformaban las élites del país, no se podría llegar a la paz y a la Colombia de la esperanza.



Pensaba por fuera del ‘establishment’ siendo parte de él. Y por eso, los que ante la palabra, el diálogo y los símbolos no saben qué hacer o cómo hacerlo, decidieron lo más troglodita: matarlo.



El recurso popular para criticar al poder es la risa. Y para hacer reír, hay que usar la inteligencia de la palabra, el gesto y la información. Garzón nos hacía reír. Y desde la risa dijo muchas verdades y muchos pensares. La risa de Garzón narró los diversos modos como los colombianos nos jugamos la vida cada día.



Y digo todo esto para decir que ‘Garzón vive’, la serie de RCN, es valiente porque dice cosas que nos documentan nuestra barbarie actual, nos muestra que hay otros modos de reír, nos hace pensar por qué nos matamos y tenemos los líderes que tenemos. Está muy bien actuada: espectacular el modo de ser Garzón. Un poco sosa en el ritmo.



Hay que verla para documentar que hay otros modos de ser colombianos y que hay otros estilos de reír y pensar en público. A mí me gusta, me hace reír y entristecer, me da bronca y me da ilusión de ser colombiano.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com