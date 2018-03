Estos fueron los ganadores del Festival de Cine de Cartagena

Como es habitual, el festival concedió premios en las categorías ficción y documental iberoamericanos, competencia de cine colombiano, Gemas y Nuevos creadores.



A continuación, los nombres de los galardonados en todas las competencias:

Competencia oficial de ficción

Mejor Película: Cocote, de Nelson Carlo de los Santos Arias.

Mejor director: Marcelo Martinessi, por Las herederas.



Premio Fipresci

Las herederas, de Marcelo Martinessi.



Competencia oficial de cine colombiano

Mejor director: Simon(è) Jaikiriuma Paetau y Thais Guisasola, por El susurro del jaguar.

Mejor Película: Amanecer, de Carmen Torres.



Competencia oficial de documental

Mejor director: Claudia Priscilla y Kiko Goifman, por Bixa Travesty.

Mejor Documental: Nosotros las piedras, de Álvaro Torres Crespo.



Competencia oficial de Cortometraje

Mejor Cortometraje: Flores, de Jorge Jácome.

Mención Especial del Jurado: Faröpes Baldios, de Marta Mateus.



Competencia oficial Gemas

The Season of the Devil, de Lav Diaz.



Premio del público

Matar a Jesús, de Laura Mora.



Competencia Nuevos creadores

Rekonstrukcja, de Jerónimo Atehortúa.



Competencia Puerto Lab

Os jovens baumann, de Bruna Carvalho.



Taller documental



Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto:

The Loss of Something Ever Felt, de Carlos Lesmes.



Premio RTVC / ingreso al Mercado de Coproducción

The Loss of Something Ever Felt, de Carlos Lesmes.



Encuentro Internacional de Productores



Premio CNC: Beca del Centre National du Cinéma et de I´Image Animée CNC de Francia al proyecto:

​El silencio del tiempo, de Adriana Cepeda Espinosa.



Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto:

El último silletero, de Henry Rincón



Premio Bogotá Audiovisual Market (BAM): Entrada directa a BAM projects:

1. El circo de Franco

2. Cartas al Ocaso



