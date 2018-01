Más premios para '3 anuncios por un crimen' y 'La forma del agua'

'3 anuncios por un crimen' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') dominó los premios del Sindicato de Actores de EEUU (SAG) en las categorías cinematográficas, con tres estatuillas, mientras que 'This is Us', 'Veep' y 'Big Little Lies' triunfaron en el campo televisivo.

'3 anuncios por un crimen', una comedia negra sobre los intentos de una madre de que se haga justicia a su hija asesinada, se alzó con la victoria en las categorías de mejor reparto de película, mejor actriz (Frances McDormand) y mejor actor de reparto (Sam Rockwell).



Además, Gary Oldman cumplió los pronósticos y se llevó el galardón al mejor actor por 'Las horas más oscuras' ('Darkest Hour'), mientras que Allison Janney se impuso como mejor actriz de reparto por 'I, Tonya'.



Además de los SAG, este fin de semana también se entregaron los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA), que reconoció como mejor película del año a 'La forma del agua', producida por el mexicano Guillermo del Toro y su socio J. Miles Dale.



El filme dirigido por el cineasta de Guadalajara se impuso en esa categoría a 'Un amor inseparable' ('The Big Sick'), 'Llámame por tu nombre', 'Dunkerque', 'Huye' ('Get Out'), 'I, Tonya', 'Lady Bird', 'Molly's Game', 'The Post', '3 anuncios por un crimen' y 'Mujer maravilla'.



Del Toro no estuvo presente en la ceremonia ya que viajó a México para estar con su padre enfermo.



La temporada de premios continuará mañana con el anuncio de las candidaturas a la edición 90 de los Óscar. La Academia de Hollywood revelará los candidatos en un total de 24 categorías con un anuncio que se emitirá en directo a través de los portales Oscar.com y Oscars.org.



El anuncio incluirá algunos segmentos grabados de antemano y una presentación en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn, en Beverly Hills, todo ello a partir de las 05:22 de la madrugada de Los Ángeles (8:22 Colombia).

Premios para la TV

En el terreno televisivo de los SAG, 'This Is Us' se alzó con las estatuillas al mejor reparto en una serie de drama y al mejor actor, para Sterling K. Brown.



'Veep', por su parte, brilló con los galardones a la mejor serie de comedia y a la mejor actriz de comedia, para Julia Louis-Dreyfus. Asimismo, Williams H. Macy se hizo hueco como mejor actor en una serie de comedia por 'Shameless'.



Finalmente, Nicole Kidman ganó el trofeo a la mejor actriz en una miniserie o película para televisión, en tanto que Alexander Skarsgard hizo lo propio en la categoría de mejor actor en una miniserie o película para televisión, en ambos casos por 'Big Little Lies'.



La 24 edición de estos galardones se celebró en el Shrine Auditorium y la gala contó por primera vez con una presentadora, la actriz Kristen Bell.



En la gala, Bell hizo comentarios acerca de los movimientos "Me too" ("yo también") y "Time is Up" ("se acabó el tiempo").



"Estamos viviendo un momento crucial, y mientras seguimos adelante con el activismo y los oídos abiertos, asegurémonos de que abanderamos el cambio con empatía y diligencia, porque el miedo y la rabia nunca ganan la carrera", afirmó Bell en su discurso de apertura.



La ceremonia apostó por el feminismo al contar únicamente con mujeres para presentar los premios. Algunos hombres aparecieron sobre el escenario, pero únicamente para presentar clips de las películas nominadas al mejor reparto.



Marisa Tomei, Rosanna Arquette, Mandy Moore, Olivia Munn, Gina Rodriguez, Halle Berry, Lupita Nyong'o, Dakota Fanning, Kelly Marie Tran y Gabrielle Carteris, entre otras artistas, presentaron los galardones.



Por último, Morgan Freeman recibió el premio honorífico de SAG como reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la interpretación.