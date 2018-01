En los Globos de Oro también brilló la polémica

La gala de anoche de los Globos de Oro, premios que organiza la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood para reconocer lo mejor del cine y la televisión, tuvo un matiz especial, puesto que se dio en un momento en el que esa industria del entretenimiento tiene que lidiar con denuncias de abuso y acoso sexual.



Por eso, el espíritu alegre que siempre rodeó la ceremonia, conocida por ser la antesala a los premios Óscar, dio paso a un ambiente más serio, solemne y reflexivo.

Un ejemplo de eso fue la decisión de casi todos los asistentes a la ceremonia de ir vestidos de negro para visibilizar su apoyo en contra del abuso. Así mismo, 500 de los invitados a la premiación lucieron un prendedor que decía ‘Time’s Up’ (Se acabó el tiempo), un eslogan del fin del acoso en la meca del entretenimiento y además, nombre de un fondo legal para ayudar a actrices de menores ingresos que hayan sido víctimas.



El lunar de la velada fue la sensación de desequilibrio que dejó el hecho de que en esta, la edición 75 de los Globos de Oro, solo hubo nominados hombres como mejor director, pese a que en 2017 brillaron realizadoras como Greta Gerwig (‘Lady Bird’), Patty Jenkins (‘Mujer Maravilla’) o Kathryn Bigelow (‘Detroit: zona de conflicto’).



La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (Estados Unidos) con la presentación del comediante Seth Meyers, quien entregó el premio honorífico Cecil B. de Mille a la productora, actriz y presentadora Oprah Winfrey, con el que se le reconoció toda su trayectoria. Su brillante discurso, en el que recordó a su madre que limpiaba casas ajenas, será pronto un video viral.



Meyers ironizó desde el saludo, cuando bromeó diciendo que los premios se entregaban en un año en el que la marihuana al fin se legalizó en California y el acoso sexual, al fin no es legal.



Así mismo, se burló del productor Harvey Weinstein y el exprotagonista de ‘House of Cards’, Kevin Spacey, ambos implicados en varias denuncias por acoso sexual.



En los galardones, hubo varios mensajes de inclusión, como los del mexicano Guillermo del Toro, ganador como mejor director de una película, por su cinta ‘La forma del agua’; o el de ‘Coco’, ganadora como mejor cinta animada, con la historia de un niño mexicano que ama la música y descubre el valor de la familia. “Esta historia no existiría sin la gente maravillosa de México y la hermosa tradición del Día de los muertos”, dijo el director Lee Unkrich. “Muchísimas gracias”, exclamó en español.

Y también Aziz Ansari, el actor estadounidense de origen indio, elegido en el apartado de actor de comedia por ‘Master of None’.



Nicole Kidman fue la mejor actriz de una miniserie televisiva, al interpretar a una mujer maltratada en el drama ‘Big Little Lies’. Luego, su compañero del programa, Alexander Skarsgard, recibió el Globo de Oro como mejor actor de reparto y en la de mejor actriz de la misma categoría, se quedó Laura Dern por la misma serie. Y ‘Big Little Lies’ también ganó como mejor miniserie o película para TV.



Sam Rockwell fue el mejor actor de reparto de una película de drama por ‘Tres anuncios por un crimen’, producción que también se quedó con el premio a mejor película dramática y el de mejor actriz, para Frances McDormand.



Rachel Brosnahan fue la elegida en la categoría de mejor actriz de una comedia y musical por su trabajo en ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, que también ganó el premio de mejor comedia.



En la categoría de mejor actor en una película de drama, el galardón fue para el británico Gary Oldman, por su impresionante interpretación de Winston Churchill en ‘Las horas más oscuras’. Y Saoirse Ronin se llevó el de actriz por ‘Lady Bird’, que también ganó el de mejor comedia.



Elisabeth Moss subió al escenario a recibir el galardón como mejor actriz de drama por ‘The Handmaids Tale’. Esa producción también se quedó con el premio a mejor serie de televisión dramática.



En el apartado de actor en el mismo género ganó Sterling K. Brown, por ‘This is Us’. Y ganaron la canción ‘This is Me’, de la película ‘El gran Showman’, y la banda sonora de ‘La forma del agua’.



James Franco fue el mejor intérprete de una comedia por el filme ‘The Disaster Artist’; Ewan McGregor, mejor actor en miniserie, por ‘Fargo’, y la mejor actriz de reparto por una comedia o musical fue Allison Janney, por ‘I Tonya’. La mejor película extranjera fue ‘In the Fade’, del director alemán Fatih Akin.

La lista de ganadores

Mejor Película de Drama



‘Tres anuncios en las afueras’ (Martin McDonagh)



Mejor Película de Comedia o Musical



‘Lady Bird’ (Greta Gerwig)



Mejor Película en Lengua No Inglesa



‘En la penumbra’ (Fatih Akin)



Mejor Director



Guillermo del Toro (‘La forma del agua’)



Mejor Actor de Drama



Gary Oldman (‘El instante más oscuro’)



Mejor Actriz de Drama



Frances McDormand (‘Tres anuncios en las afueras’)



Mejor Actor de Comedia o Musical



James Franco (‘The Disaster Artist’)



Mejor Actriz de Comedia o Musical



Saoirse Ronan (‘Lady Bird’)



Mejor Actor de Reparto



Sam Rockwell (‘Tres anuncios en las afueras’)



Mejor Actriz de Reparto



Allison Janney (‘Yo, Tonya’)



Mejor Guion



‘Tres anuncios en las afueras’ (Martin McDonagh)



Mejor Banda Sonora



Alexandre Desplat (‘La forma del agua’)



Mejor Canción Original



‘This Is Me’ (‘El gran showman’)



Mejor Película Animada



‘Coco’



Mejor Serie de Drama



‘El cuento de la criada’



Mejor Serie Musical o Comedia



‘The Marvelous Mrs. Maisel’



Mejor Miniserie o Telefilme



‘Big Little Lies’



Mejor Actriz de Drama



Elisabeth Moss (‘Big Little Lies’)



Mejor Actor de Drama



Sterling K. Brown (‘This is us’)



Mejor Actriz de Comedia o Musical



Rachel Brosnahan (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)



Mejor Actor de Comedia o Musical



Aziz Ansari (‘Master of none’)



Mejor Actriz de Miniserie o Telefilme



Nicole Kidman (‘Big Little Lies’)



Mejor Actor de Miniserie o Telefilme



Alexander Skarsgård (‘Big Little Lies’)



Mejor Actriz de Reparto en Serie, Miniserie o Telefilme



Laura Dern (‘Big Little Lies’)



Mejor Actor de Reparto en Serie, Miniserie o Telefilme



Ewan MacGreggor (‘Fargo’)



