Carmen Villalobos presentará los premios Tu Mundo

En estos galardones, la colombiana estará con Daniel Sarcos, co-anfitrión de Un nuevo día, y Fernanda Castillo, protagonista de El Señor de los Cielos. Los premiados en las distintas categorías salen de la votación del público, que es el jurado.

Villalobos es una de las más reconocidas actrices del canal internacional, al que llegó hace nueve años, después de hacer en Colombia producciones como Amor a la plancha, Dora la celadora y Sin senos sí hay paraíso, entre otras. En el 2012 estuvo en la producción Bazurto.



“Realmente no me he ido de Colombia del todo, paso temporadas largas haciendo producciones como Sin senos sí hay paraíso, que se graba entre Bogotá y Girardot”, dice la actriz.



Igualmente, ha participado en varias temporadas de 'El Señor de los Cielos', que se hace en México. Y moverse por varios países, dice, es importante, “porque en cada lugar se aprende. Tanto Colombia, como México y Estados Unidos tienen un gran talento local, y uno se adapta a las diferencias”, dice.



Y cuenta que durante las grabaciones que hizo de El Señor de los Cielos en México eran tantos los colombianos que había en el set, que el resto de actores decidió no usar apuntador, como es usual en las grabaciones del país azteca.



“Ellos decían que si los colombianos no lo usábamos, pues ellos tampoco, y fue una gran experiencia para todos”, comenta Villalobos.



La joven actriz agrega que lo que más ha aprendido durante su carrera es a tener los pies en la tierra. “Hay momentos en los que estás en el curubito y otros en los que sencillamente no estás al aire. Entonces se debe ser reposado porque en este mundo se sube y se baja, y es necesario tener un mismo nivel energético y espiritual en ambos casos”.



Esta noche, Carmen Villalobos presentará otra de sus facetas en unos premios que entregan galardones en 20 categorías, más tres estatuillas especiales.



En esta ocasión, los nominados que más aspiran a estatuillas son Carlos Ponce, Carolina Gaitán y David Chocarro, que aparecen en tres apartados cada uno.



La lista de cantantes invitados incluyen a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, Miguel Bosé, Christian Nodal, Gerardo Ortiz, Ozuna y Olga Tañón.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO