El proceso de paz, con ojos de mujer

Fueron cuatro años durante los cuales la periodista Natalia Orozco siguió con sus cámaras los altibajos en las negociaciones de paz del Gobierno con las Farc.



“Hubo noches en las que pensé que esto no valía la pena. Pero al otro día recapacitaba que era más fácil seguir que reversar. Tuve discusiones terribles con ambos bandos”, recuerda Orozco, directora del documental 'El silencio de los fusiles'.

La producción, que tuvo su estreno en marzo en la inauguración del pasado Festival de Cine de Cartagena (Ficci), se verá en los teatros del país en funciones limitadas los días 20, 21, 22 y 23 de julio en salas de Cine Colombia.



Con una cámara muy íntima y narrado en primera persona por su autora, 'El silencio de los fusiles' es un registro distinto, alejado de lo noticioso, de cómo transcurrió el proceso de paz en las selvas colombianas, en Bogotá y en La Habana (Cuba).



“Espero que dentro de 30 años, la gente encuentre este audiovisual y valore la importancia del momento histórico. Siento que para nuestros hijos y nietos va a ser como lo que veíamos nosotros de Jorge Eliécer Gaitán, del 9 de abril”, comenta.



Orozco trabajó como cronista para varios medios noticiosos, pero su sueño siempre fue narrar historias. “Desde que estaba en el colegio me escapaba para irme a ver los rodajes de Víctor Gaviria y su combo en Medellín. Quise estudiar cine, pero por muchas razones acabé en comunicación social y haciendo televisión”, recuerda la paisa.



En los próximos meses, 'El silencio de los fusiles' estará en certámenes internacionales como DocMontevideo; en agosto participará en la Competencia Panorama Continental Documental, en Hidalgo (México); estará en el Festival de Lima y se exhibirá por fuera de competencia en Biarritz (Francia), en septiembre.



Cerrará el año como parte de la selección oficial del Latino Film Festival, en Sídney; la competencia de DocMX, en Ciudad de México, y en el Festival Filmar en América Latina, en Ginebra (Suiza).



“Debo confesar que no esperé que el documental fuera a tener un impacto tan grande porque, de todos modos, los actores ya habían hablado en muchas partes, y no me dejé llevar por la coyuntura de la noticia”, relata.



