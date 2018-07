La fiscal del caso O. J. Simpson revive crímenes en televisión

Durante el llamado ‘juicio del siglo’, en el que se buscaba esclarecer si O. J. Simpson era culpable o no de haber asesinado a su exesposa, Nicole Brown, y a un amigo de ella, hubo otra protagonista además del exjugador de fútbol americano. Se trataba de la fiscal del caso, Marcia Clark, encargada de manejar la estrategia del ‘pueblo de Los Ángeles’ para demostrar la culpabilidad de Simpson.

Clark recibió un escrutinio casi más fuerte que Simpson, pues los medios no solo criticaban su aspecto físico sino que también analizaban su vida personal. Pese a que Simpson fue declarado no culpable, la fiscal empezó a forjar una carrera como analista invitada en televisión y ahora protagoniza su propia serie documental: 'Marcia Clark investiga', que en Colombia se podrá ver desde este martes en el canal de TV paga A&E.



“Tengo una adicción por el crimen y la justicia, todo empezó cuando era una niña, nunca se ha detenido, ni ha disminuido. Es quien soy, la lucha por la justicia y por la verdad es algo muy importante para mí, es muy personal, no puedo imaginar que vaya a cambiar”, contó Clark en una reunión de medios latinoamericanos en Los Ángeles, entre los que estaba el tiempo.



El título original de la producción es 'The First 48' y hace referencia a una especie de regla policial, según la cual si un caso no se resuelve en las primeras 48 horas después del crimen las posibilidades de solucionarlo se reducen en un 50 por ciento.



En cada capítulo, Clark se centrará en un sonado caso criminal de la historia reciente de Estados Unidos, como el de Casey Anthony, que muchos llaman como el ‘O. J. de este siglo’. Aquel juicio buscaba establecer si Anthony era la responsable de la muerte de su pequeña hija de dos años, Caylee, que estuvo desaparecida por cerca de cinco meses.



“Fue interesante ser un espectador y no un participante. Seguí muy de cerca el caso, comenté sobre él, así que cuando llegó el momento de reinvestigarlo para el programa sentí que debía dejar mi opinión de lado y necesitaba aproximarme de una manera imparcial, porque no quería ignorar ninguna evidencia que fuera en contra de lo que había pensado antes”, declaró Clark sobre este caso en particular.

Tengo una adicción por el crimen y la justicia, todo empezó cuando era una niña, nunca se ha detenido

La fiscal revisará minuciosamente cada expediente, además de entrevistarse con fiscales, abogados y otros involucrados. Así revivirá crímenes como el asesinato del DJ de 'hip hop' Jam Master Jay, que sigue sin resolverse, y la desaparición de la esposa del sargento de la policía Drew Peterson. El objetivo de Clark es que cada capítulo logre revelar algún detalle desconocido o incluso tenga consecuencias legales.



“Esa es la esperanza, y eso fue lo que me emocionó tanto de esta serie, no es solo decir: ‘vean este caso tan raro’; tenemos una misión, tenemos una meta, lo que queremos hacer es descubrir la verdad, queremos mostrar que el veredicto fue correcto o no, queremos mostrar que hay evidencias si el caso no se ha resuelto…”, añadió Clark.



Sobre el famoso caso al que su nombre sigue ligado, Clark tiene completamente claro que Simpson sí era culpable.



“Encontraron lo suficiente para condenarlo 15 veces en las primeras 48 horas, encontraron un rastro de sangre que salía de Bundy (la casa de Nicole) que iba hasta su carro, pasaba por la entrada de su casa y llegaba a su habitación. Encontraron un guante con sangre detrás de su casa que hacía juego con un guante que se encontró en la escena del crimen...”, recordó, entre muchas otras evidencias.

¿Dónde y cuándo?

‘Marcia Clark investiga’ se presenta los martes, a las 8 p. m., en el canal de TV paga A&E. El primer episodio será sobre el caso Casey Anthony.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Los Ángeles*

*Por invitación de A+E Networks