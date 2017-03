'The Walking Dead' tendrá una despedida difícil

Este domingo termina en Estados Unidos la séptima temporada de The Walking Dead y el próximo lunes se podrá ver el final en la señal abierta del canal Fox.



Pero en esta ocasión parece que no hay tanto ánimo acerca de lo que pueda pasar con el grupo de sobrevivientes de un mundo dominado por zombis y por humanos más peligrosos que los mismos caminantes sin vida.

El último episodio tendrá el difícil reto de romper con la lentitud que definió a la temporada y explotar de una vez por todas el esperado conflicto entre Rick (el líder del grupo de guerreros protagonistas) y Negan, el tan publicitado antagonista, que impactó en la primera etapa, pero que poco a poco se ha ablandado y hasta ha mostrado un cierto código de ética y comportamiento, a pesar de su ya famosa postura manipuladora y violenta.Una prueba del conflicto que enfrenta The Walking Dead, es que ha perdido parte de su audiencia, uno de sus tesoros sagrados ya que ha pasado de tener hasta 17 millones de espectadores a registrar no más de 10 millones en las mediciones del rating en Estados Unidos.

Parece que la fórmula de explorar un poco más las tensiones emocionales y la vida cotidiana de sus protagonistas ya tiene fecha de vencimiento y muchos de los que no han perdido la esperanza de ser sorprendidos esperan que, así sea en un solo capítulo, se desenrolle esa promesa de que habrá una gran batalla épica.



¿Qué pueden esperar los televidentes de este cierre?, la verdad no mucho, ya que el ciclo vital de esta temporada ha ido perfilando los acontecimientos de una manera sencilla y directa.



Posiblemente Negan no muera y se sepa quién es ese ‘pajarito’ (como lo dijo el antagonista en el episodio anterior) que le susurró las intenciones de una revolución en su contra.



Quizá Eugene (un personaje que ha sabido acomodarse a las circunstancias para sobrevivir) se sacrifique a pesar de que ya no hace parte del bando de Rick.



Además, muchos apuestan ciegamente a que Sasha, una guerrera que desde hace rato está ‘pidiendo pista’ para morir por los suyos, se convierta en el pico de tensión con el que se acabe la temporada.



Especulaciones que los incondicionales de esta producción discuten, pero que ojalá den paso a verdaderos giros inesperados que a su vez respondan a la visión optimista de su productor, Scott Glimple, quien sueña con exprimir esa trama hasta el 2030.



Por ahora, como lo planteó Natalia Marcos en una columna del diario El País de España: “The Walking Dead es un zombi”.



¿Cuándo se puede ver?



Este domingo se emitirá el último capítulo de la temporada, a las 9:30 p. m., por Fox Premium y el 3 de abril por la señal abierta del canal Fox, a las 10 p. m.



