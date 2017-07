Una ‘Fiebre’ que completa 40 años

La cinta / Crítica Mente

Evaluar Fiebre de sábado por la noche cuatro décadas después de su estreno conlleva problemas. El primero es tratar de separar la película del inmenso impacto que tuvo en la cultura popular. La cinta es el símbolo de la vida discotequera, un fenómeno que atrajo a millones de seguidores y produjo otros tantos feroces opositores.



Así terminó convertida en el epítome de una era desdeñada por frívola y escapista, un desprecio que derivó en una quema masiva de vinilos en el estadio de los Medias Blancas de Chicago en 1979: la música disco había muerto, y con ella la mirada objetiva a su filme insignia.



El segundo problema consiste en tratar de valorar el producto cinematográfico que hay más allá de las escenas de baile y la música de los Bee Gees.



Anticipándose cuatro años a la revolución de MTV, esas secuencias se convirtieron en exitosas precursoras de los videoclips. Desde las copias piratas recortadas a pedazos, disponibles en los alquileres de Betamax de los años 70, hasta los clips que hoy inundan YouTube, esos segmentos musicales se difundieron mucho más que la película que los dio a luz.



¿Y qué hay en Fiebre de sábado por la noche, además de la música y el baile? Hay un retrato de la juventud de la clase trabajadora de EE. UU. en los años 70, con el trasfondo de un drama social adobado con conflictos audaces para la época.



El mismo guionista de la estupenda Serpico (Norman Wexler) adaptó un revelador artículo de la revista New York titulado ‘Ritos tribales de las nuevas noches de sábado’. Allí se abordan problemas de una juventud alienada y marginada que la película trata con sorprendente desparpajo, como el abuso sexual entre amigos, la homofobia, la misoginia y el suicidio juvenil. Y como hilo conductor, un protagonista indeleble: hasta la revolución de Pulp Fiction, Travolta fue Manero y Manero fue Travolta.



Cuarenta años ofrecen suficiente distancia para que los espectadores puedan darle una mirada desapasionada a la película, despojándose de los amores y los odios.



La música / Conexión sonora

Quizá es Stayin’ Alive, de los Bee Gees, la culpable de que sea quien soy. La primera vez que la escuché fue como entrar en otro mundo. Hasta entonces nada me había maravillado tanto musicalmente.



Debo confesar algo: jamás vi la película Saturday Night Fever, pero de ver amigos y conocidos en fiestas haciendo los pasos de Travolta, de alguna manera me sentí identificado con la misma.



Para mí, el deleite estaba en su música. No solo por las canciones nuevas de los Bee Gees sino por ese maravilloso viaje discotequero, en especial en el delirante y frenético ritmo de Disco Inferno, la única gran canción y éxito logrado por un grupo llamado The Trammps.



Saturday Night Fever fue un todo en aquella época. Sus 24 semanas en el número uno de las listas en EE. UU. y las 18 en Inglaterra lo consagraron como el álbum más exitoso de los años 70. Entonces vendió más de 12 millones de copias en el mundo, cifra que hoy, superior a los 40 millones, lo sigue ubicando en la lista de los 10 más vendidos de todos los tiempos.



Pero, además, significó la consagración de los Bee Gees, imbuidos de lleno en el mundo de la música disco, recurriendo al falsete, que fue su marca registrada, y llevándolos consecutivamente al número uno de las listas con How Deep Is Your Love, Stayin’ Alive y Night Fever.



Fue el culmen del movimiento disco, pero también el comienzo de su declive, para un género que se acusó de frío, insípido y calculador a pesar de muchos de los endemoniados ritmos que caracterizan algunas de sus canciones.



Fue tan impactante Saturday Night Fever, y fue su música tan culpable de ello, que otras películas de la época y que reflejaban de mejor manera el lúdico ambiente de las discotecas, como Thank God It’s Friday, con Donna Summer a bordo, no brillaron y pasaron rápidamente al olvido.



Si bien los Bee Gees fueron condenados por mucho tiempo, y de manera injusta, como chivo expiatorio de lo que significó ese movimiento, vale hoy recordar la genialidad de su mánager, Robert Stigwood, quien visualizó a lo que fue y es una de las películas y bandas sonoras más influyente de la cultura pop del siglo XX.



