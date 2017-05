Festival de Cannes se alista para celebrar su edición número 70

Una imagen de una joven y radiante Claudia Cardinale da la bienvenida a

Cannes, donde se ultiman los preparativos para el mayor festival de cine del mundo, que a partir del miércoles verá desfilar grandes estrellas bajo un gran dispositivo de seguridad.

Otra diva italiana, Monica Bellucci, maestra de ceremonias de esta 70ª edición, llegó el lunes a esta lujosa localidad costera del sureste francés, mientras que el martes lo hizo el presidente del jurado, el cineasta español Pedro Almodóvar.



Estrellas como Nicole Kidman- reina de la cita con tres filmes y una serie -, Colin Farrell, David Lynch, Sofia Coppola e Isabelle Huppert, desfilarán igualmente por la alfombra roja durante el festival que culminará el día 28 de mayo.



Diez meses después del atentado en la cercana ciudad de Niza, donde un yihadista a bordo de un camión dejó 86 muertos, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad inédito, con 300 imponentes jardineras para impedir este tipo de ataques, así como 550 cámaras de vigilancia.

La polémica de Netflix

En total, 19 películas competirán por la Palma de Oro, entre ellas cuatro estadounidenses y cuatro de cineastas franceses, mientras el austriaco Michael Haneke, dos veces galardonado con el máximo premio por ´La cinta blanca' y 'Amor', aspira a ser el primero en obtener el triplete con 'Happy end'.



En esta selección en la que no hay ninguna película iberoamericana, dos películas de la plataforma estadounidense Netflix suscitaron polémica. 'The Meyerovitz Stories', del estadounidense Noah Baumbach, y 'Okja', del surcoreano Bong Joon-Hom, no podrán ser proyectadas en las salas francesas debido a una legislación nacional que impone un plazo de tres años entre el estreno en cines y la disponibilidad en internet.



Netflix se negó a esperar ese tiempo y ante las protestas de las salas francesas, el Festival decidió la semana pasada que a partir de 2018 todas las películas en competición deberán comprometerse previamente a ser distribuidas en los cines del país.



A través de su director de contenidos, Ted Sarandos, el gigante del streaming llamó el lunes a los festivales de cine a adaptarse a los nuevos tiempos.



"El público está cambiando, también los distribuidores y los festivales... probablemente también cambiarán", dijo.

Series y realidad virtual

Fuera de competición, el mexicano Alejandro González Iñárritu presentará un corto en realidad virtual, 'Carne y arena', sobre la experiencia de un inmigrante que busca atravesar la frontera con Estados Unidos.



Dos series, un formato de creciente éxito mundial, se colaron en el programa. Una de ellas es la tercera temporada de 'Twin Peaks', de David Lynch, que regresa más de dos décadas después. La otra es la segunda entrega de 'Top of the Lake', de la neozelandesa Jane Campion.



El cine latinoamericano sí estará en la sección 'Una Cierta Mirada', con la cinta argentino-chilena 'La novia del desierto', ópera prima de Cecilia Atán y Valeria Pivato; 'Las hijas de Abril', del mexicano Michel Franco, y 'La Cordillera', de Santiago Mitre, un thriller político con Ricardo Darín.



Tres películas latinoamericanas están en liza en la Semana de la Crítica: 'La familia', ópera prima del venezolano Gustavo Rondón Córdova; 'Los perros', de la chilena Marcela Said, y 'Gabriel e a montanha', del brasileño Fellipe Gamarano Barbosa. 'La defensa del dragón', ópera prima de la colombiana Natalia Santa, estará presente en la Quincena de Realizadores.



Con motivo de su 70º aniversario, el director brasileño Fernando Meirelles opinó que el Festival "perdió un poco de su importancia por el volumen de películas y plataformas que existen hoy". "La selección de Cannes es apenas una selección interesante pero (...) ya no se puede decir que ahí está representado lo más estimulante o lo mejor del año", dijo a la AFP.



AFP