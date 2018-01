‘Una comedia se mide por las carcajadas que provoca’: Fernando Ayllón

Una nómina que incluye a los humoristas más reconocidos y se combina con los que se consagraron como cuentachistes y con quienes ahora triunfan en el stand up comedy. No es un arma secreta, pero resulta un elemento potente en las películas que dirige y escribe Fernando Ayllón.



“Lo que hago es tomar la estructura del guion estadounidense y adaptarle el humor popular colombiano”, dice el director, quien tiene una fuerte influencia de la industria de Hollywood, pues estudió Cine y TV en San José, California (EE. UU.).

Ayllón asegura que no tiene una fórmula. Sin embargo, le ha funcionado muy bien adicionar frases o situaciones que se convirtieron en virales a ese coctel que prepara con los chistes locales y el elenco de humoristas de distintas generaciones y con seguidores fieles.



¿Usted no sabe quién soy yo?, Se nos armó la gorda y Si saben cómo me pongo, ¿pa’ qué me invitan? son muestra de ese maridaje humorístico que desde hace cinco años llega con éxito a las salas de cine del país.



“El secreto de mis películas está en la preproducción. Me reúno con los actores y todos aportamos al guion. Cuando vamos a rodar no improvisamos, sino que tenemos claro para dónde va la historia”, comenta este bogotano que hace un par de semanas estrenó su más reciente producción: Si saben cómo me pongo..., con las actuaciones de Ricardo Quevedo, la Gorda Fabiola, Polilla (Nelson Polanía), Iván Marín, Freddy Beltrán, Liss Pereira, Lina Cardona, Manuel Busquets, Patricia Maldonado y Jessica Sanjuán.



“Los humoristas de mis películas están dedicados a hacer humor en programas de televisión destinados a audiencias distintas: Sábados Felices y Los comediantes de la noche. Lo bonito de estos guiones es que ellos dejan de lado su cotidianidad en sus trabajos y traemos su chispa a las películas”, agrega.



Si saben cómo me pongo, ¿pa’ qué me invitan? es una historia de equívocos que refleja la idiosincrasia criolla. Con el pretexto de reavivar y mejorar sus relaciones, cuatro parejas de esposos viajan a un exclusivo hotel en donde se realizará una terapia grupal.



Tras un solo intento con el suspenso en el filme Secretos, del 2013, Ayllón se ha dedicado a la comedia. Es su pasión, aunque “siempre hay incertidumbre y desconfianza cuando estoy en la escritura del guion . Todo eso cambia con el trabajo de grupo. Ahí juega mucho la honestidad, que te digan qué funciona o que no les parece divertido”.



El director, quien a los 16 años empezó como asistente de producción del programa de TV Ordóñese de la risa, insiste en que no hay receta alguna para cocinar su cine.

“Hay muchas cosas que escribo y al público no le dan risa (…) Y la calidad de una comedia se mide por las risas que provoca”, concluye.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

@s0f1c1ta