Adiós a Gustavo Cárdenas Giraldo, visionario de la televisión

Desde muy joven, Gustavo Cárdenas Giraldo fue cercano a los círculos de poder en Colombia. Pero a la vez fue uno de los ejecutivos que revolucionaron la televisión nacional en una época en la que la pasión, la entrega y las grandes estrellas de la pequeña pantalla escribieron un capítulo trascendental para la cultura del país.

Cárdenas Giraldo, que falleció ayer a la edad de 80 años, deja un gran legado en la historia de los medios de comunicación en Colombia.

Fue muy amigo de Germán Montoya, expresidente de la empresa ColMotores en Colombia. También entre su círculo de amistades estaban Alfonso López Michelsen, Álvaro Castaño Castillo y Fernando Londoño, fundador y primer presidente de Caracol.



“Yo creo que Gustavo Cárdenas Giraldo era un hombre de comunicaciones y luego un hombre de televisión”, reflexiona Patricio Wills, actual director de contenidos de la cadena Univisión y quien fue presidente de RTI.



“Era un gocetas de la vida. Siempre tuvo tiempo para él y logró lo que muchos no hemos logrado: priorizar la vida antes que el trabajo”, opina.



“Él fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), reemplazo de una asociación que se llamaba Anradio, pero con las programadoras de televisión (…). Después le arrebata a RTI a Fernando González Pacheco (el presentador y estrella más importante de la televisión colombiana); llama a Carlos ‘el Gordo’ Benjumea; al director y guionista Bernardo Romero Pereiro, y con sus socios Jorge Ospina y su amiga y compañera Claudia Samper crean la programadora Coestrellas (en 1981)”, explica Julio Sánchez Cristo, director de La W y, junto a Wills, uno de sus amigos cercanos.

Que te vaya muy bien (…) que los hagas más grandes y poderosos’ (...). Con él no había manera de tener un conflicto, tanto que seguimos siendo amigos hasta hace muy pocos días FACEBOOK

TWITTER

“Yo tengo una anécdota con eso, pues con el robo de talento de Pacheco y Bernardo, en lugar de reclamárselo a Gustavo, uno no podía decirle sino: ‘que te vaya muy bien (…) que los hagas más grandes y poderosos’ (...). Con él no había manera de tener un conflicto, tanto que seguimos siendo amigos hasta hace muy pocos días”, dice con nostalgia Wills.



Con esa nómina de talento, entre las décadas de los 80 y 90, Cárdenas Giraldo configuró una de las programadoras más importantes de la televisión del país.



“Su espacio estelar fue la comedia familiar Dejémonos de vainas; el dramatizado Señora Isabel; Sabariedades (que presentaban Pacheco y el ‘Gordo’ Benjumea en la

Media Torta); Cita con Pacheco y otras producciones de Romero Pereiro, que fue el mejor director y escritor de televisión que tuvo Colombia”, agrega Sánchez Cristo.



Ahí se produjeron también espacios como Siga la pista, el concurso El club de los cuidapalos, Camelias al desayuno y el programa educativo Ver para aprender, solo por nombrar algunos.



Es más, muchos de los actores más conocidos del medio trabajaron en proyectos con Coestrellas: Judy Henríquez, Kepa Amuchastegui, Álvaro Ruiz, Celmira Luzardo, Carmenza Gómez, Gloria Gómez y Edgardo Román, entre otros.



“Él vivía muy contento y preocupado de que los programas tuvieran contenido, que los guiones tuvieran algo profundo y a su vez algo de entretenimiento, sin dejar a un lado un mensaje de enseñanza. Era un hombre muy inteligente, de avanzada, de correr riesgos y absolutamente íntegro y transparente”, asegura Elsa Torres, que fue su asistente por varios años.



Y añade: “Él decía: ‘La palabra es lo que vale’. Usted nombraba a Gustavo Cárdenas y era sinónimo de buena fe”, recalca.



“Tanto a él como a nosotros nos tocó una época en la que la televisión se hacía con más talento que dinero. El talento estaba por encima”, afirma Patricio Wills. “Gustavo Cárdenas Giraldo nació en Neira, Caldas, pero muy chiquito se fue con su familia a vivir a Buga, Valle.



“La verdad, da mucha tristeza su partida. Era también una persona muy social, un hombre de club, al que le privaba jugar billar y tener esos almuerzos largos con sus amigos (…). Creo que se nos fue uno de los más importantes del medio y que también contribuyó a la renovación de la radio en la época de Otto Greiffenstein, de Alfonso Lizarazo, de Julio Nieto Bernal”, describe Julio Sánchez Cristo.



“Pero realmente despedimos a un ejecutivo por excelencia de la televisión”, dice Sánchez Cristo, quien le dio la noticia a Patricio Wills, en una llamada telefónica en la que ambos recordaron la frase que su amigo siempre les dejaba cuando quería subrayar algo: “Como saber que me llamo Gustavo Cárdenas Giraldo”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO

@AndresHoy1